Hanoï taille ses arbres emblématiques, "assailli" par leur parfum

Une personne marche à Hanoï devant des arbres hoa sua, le 15 octobre 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Les fleurs blanches des arbres d'Hanoï, devenues un des symboles de la capitale vietnamienne, se trouvent dans le viseur des autorités après que des habitants se sont plaints de leur parfum entêtant.

Hanoï abrite plus de 14.400 alstonia scholaris, hauts arbres touffus dont les fleurs, dites "fleurs de lait", dégagent en automne un puissant parfum.

Après de nombreuses plaintes de riverains, la ville a lancé vendredi l'élagage d'un millier d'arbres.

"L'odeur est si forte qu'elle en devient désagréable, surtout quand il fait chaud", décrit à l'AFP Tran Trung Phong, un habitant d'Hanoï.

A 56 ans, il dit souffrir de maux de tête et de difficultés à respirer. Sa maison, selon lui, est "directement assaillie" par les dizaines d'arbres alentour.

Des fleurs de lait d'un arbre hoa sua à Hanoï au Vietnam le 16 octobre 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Selon un sondage du journal en ligne VnExpress, contrôlé par l'État, 80 % des personnes interrogées sont favorables à l'abattage ou au déplacement de ces arbres.

Connus au Vietnam sous le nom de "hoa sua", ils sont répandus dans une grande partie de l'Asie. Ils sont évoqués dans plusieurs poèmes et chansons romantiques dépeignant Hanoï.

"Il n'y a que ceux qui ne vivent pas près de ces arbres qui les trouvent romantiques avec un parfum agréable. Essayez juste une journée, vous les détesterez pour toujours", estime sur Facebook une habitante nommée Thanh Luong.

Sa chambre se situe à 100 mètres de deux arbres, écrit-elle : "c'est de la torture".

Mais pour une autre habitante, Lan Huong, les "hoa sua" font partie de l'identité de la ville et apportent une touche de verdure dans des rues polluées.

"Le hoa sua est l'emblème de Hanoï. Tout le monde le sait et l'accepte", assure-t-elle.

Une passante avec un bouquet de fleurs de lait d'un arbre hoa sua à Hanoï au Vietnam le 16 octobre 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )

La ville a reconnu jeudi dans un communiqué que les arbres étaient "un élément emblématique de l'automne à Hanoï, contribuant à l'identité urbaine distincte de la ville".

Elle a toutefois admis que leur odeur avait "un impact négatif sur la santé et la vie quotidienne des habitants, ainsi que sur la qualité globale du cadre de vie".

Les autorités ont dit évaluer le déplacement de certains arbres pour les remplacer par d'autres.

En 2019, une centaine de "hoa sua" avaient été déplacés en périphérie de la ville. Mais un projet similaire prévu en 2023, avait échoué en raison des objections des habitants, selon les médias d'État.