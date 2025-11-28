Les actions européennes en passe d'enregistrer des gains mensuels, aidées par les paris sur la baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les actions européennes ont légèrement progressé vendredi, s'apprêtant à enregistrer leur cinquième mois consécutif de hausse, alors que les paris croissants sur une baisse des taux d'intérêt américains ont dopé l'indice.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,1% à 575,28 points à 8h02 GMT, en passe de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début du mois d'octobre. Il est également en passe de réaliser la plus longue série de gains mensuels depuis mars 2024.

Les principales bourses régionales de Londres .FTSE et de France .FCHI ont ajouté 0,1% chacune.

Les valeurs énergétiques .SXEP sont celles qui ont le plus progressé sur l'indice de référence, avec une hausse de 0,3%, suite à l'augmentation des prix du pétrole. Cette hausse a été compensée par le recul des banques de poids .SX7P , en baisse de 0,1%.

Les investisseurs se sont abstenus de faire des paris majeurs à l'approche du week-end, avec une session de marché américaine écourtée pour cause de vacances vendredi.

Alors que le mois de novembre touche à sa fin, les inquiétudes concernant une bulle boursière alimentée par l'IA se sont atténuées, les investisseurs se concentrant plutôt sur la probabilité croissante d'une baisse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, après les commentaires accommodants des responsables politiques et la faiblesse des données économiques.

Les actions de Delivery Hero DHER.DE ont bondi de 5,6 % après qu'un rapport a indiqué que les investisseurs poussent la direction à envisager une vente de la société ou à céder des parties de l'activité.