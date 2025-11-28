 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 095,07
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions européennes en passe d'enregistrer des gains mensuels, aidées par les paris sur la baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les actions européennes ont légèrement progressé vendredi, s'apprêtant à enregistrer leur cinquième mois consécutif de hausse, alors que les paris croissants sur une baisse des taux d'intérêt américains ont dopé l'indice.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,1% à 575,28 points à 8h02 GMT, en passe de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début du mois d'octobre. Il est également en passe de réaliser la plus longue série de gains mensuels depuis mars 2024.

Les principales bourses régionales de Londres .FTSE et de France .FCHI ont ajouté 0,1% chacune.

Les valeurs énergétiques .SXEP sont celles qui ont le plus progressé sur l'indice de référence, avec une hausse de 0,3%, suite à l'augmentation des prix du pétrole. Cette hausse a été compensée par le recul des banques de poids .SX7P , en baisse de 0,1%.

Les investisseurs se sont abstenus de faire des paris majeurs à l'approche du week-end, avec une session de marché américaine écourtée pour cause de vacances vendredi.

Alors que le mois de novembre touche à sa fin, les inquiétudes concernant une bulle boursière alimentée par l'IA se sont atténuées, les investisseurs se concentrant plutôt sur la probabilité croissante d'une baisse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, après les commentaires accommodants des responsables politiques et la faiblesse des données économiques.

Les actions de Delivery Hero DHER.DE ont bondi de 5,6 % après qu'un rapport a indiqué que les investisseurs poussent la direction à envisager une vente de la société ou à céder des parties de l'activité.

Valeurs associées

CAC 40
8 092,70 Pts Euronext Paris -0,08%
CME GROUP RG-A
280,8700 USD NASDAQ +1,40%
DAX
23 738,74 Pts XETRA -0,12%
DELIV HERO
18,460 EUR XETRA +5,25%
EURO STOXX 50
5 648,93 Pts DJ STOXX -0,08%
FTSE 100
9 703,92 Pts FTSE Indices +0,10%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
STOXX Europe 600
574,81 Pts DJ STOXX -0,03%
STOXX Europe 600 Banks
328,76 Pts DJ STOXX -0,12%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
843,36 Pts DJ STOXX +0,04%
STXE6O&G EUR P
403,40 Pts DJ STOXX +0,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 09:12 

    Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.11.2025 09:00 

    (Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • TRIGANO : Les résistances sont proches
    TRIGANO : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 28.11.2025 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    Les banques alimentaires lancent leur collecte annuelle vendredi
    information fournie par AFP 28.11.2025 08:20 

    Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations. Au cours de cette opération, qui se tient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank