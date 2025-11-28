Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia)

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARCELORMITTAL MT.LU - L'Assemblée nationale a adopté jeudi soir une proposition de loi de La France insoumise (LFI) visant à nationaliser ArcelorMittal France, tandis que le gouvernement français a réaffirmé vendredi qu'il continuerait à s'opposer à un tel projet.

* FORVIA FRVIA.PA a dit vendredi avoir engagé certains processus visant à céder des parties de son portefeuille, incluant des actifs de son Business Group Interiors, tout en ajoutant qu'il ne pouvait pas communiquer sur des éléments spécifiques de toute offre confidentielle, y compris la valorisation ou le prix.

* SMCP SMCP.PA - Le groupe de mode a annoncé jeudi soir le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, étalé sur plusieurs mois. La mise en vente a été confiée à Lazard Frères.

* KERING PRTP.PA - Gucci a nommé un ancien cadre de Renault, Gianluca de Ficchy, comme nouveau directeur financier, a rapporté Bloomberg jeudi.

* SES SESFd.PA - J.P. Morgan a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer".

* EUTELSAT ETL.PA - J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

* DELIVERY HERO DHER.DE - Des investisseurs du groupe allemand, parmi lesquels Aspex Management, font pression sur la direction pour qu'il envisage la vente de l'entreprise ou d'une partie de ses activités, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* LEONARDO LDOF.MI - Le groupe italien de défense et d'aérospatiale a présenté jeudi ses plans pour un nouveau système de défense aérienne, alors que les pays européens renforcent leurs capacités militaires afin de consolider leurs défenses contre la Russie et d'autres menaces.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)