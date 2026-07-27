Les actions et les obligations rebondissent alors que la chute des cours du pétrole apporte un soulagement face à l'inflation

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* Les contrats à terme sur le Nikkei et le Nasdaq se raffermissent alors que le Brent recule de 5 %

* L'Iran affirme qu'il mettra fin à ses attaques tant que les États-Unis feront de même

* Les taux et le dollar reculent alors que le marché écarte la possibilité d'une hausse des taux par la Fed

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi lundi, alors qu’une accalmie des combats dans le Golfe a entraîné une forte baisse des cours du pétrole, atténuant les risques d’inflation et soutenant les obligations à l’approche d’une semaine chargée en réunions de banques centrales et en publications de résultats d’entreprises.

L’Iran a déclaré dimanche qu’il mettrait fin à ses propres attaques tant que les États-Unis feraient de même, l’armée américaine s’inquiétant, selon certaines sources, de la diminution de ses stocks de munitions. Pourtant, les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran , ont tout de même attaqué des installations pétrolières saoudiennes le long de la côte de la mer Rouge, menaçant ainsi une autre voie maritime vitale pour le commerce mondial du pétrole.

« Au final, il semble que les événements au Moyen-Orient aient évolué dans une direction positive ce week-end, ce qui renforce l’idée selon laquelle un prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril semble inciter les deux parties à adopter un comportement de désescalade », a déclaré Sally Auld, économiste en chef du groupe NAB.

L'accalmie des combats autour du détroit d'Ormuz a entraîné une baisse de 5,2 % du Brent LCOc1 , à 91,73 dollars le baril, tandis que le brut américain Clc1 reculait de 5,4 %, à 84,45 dollars.

Le recul des cours du pétrole a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes et a conduit les marchés à revoir légèrement à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale. 0#USDIRPR La banque centrale se réunit mercredi et les marchés tablent sur une probabilité d’environ un tiers pour une hausse des taux, bien que la plupart des analystes doutent que le président Kevin Warsh soit favorable à une telle mesure.

« Les investisseurs considèrent que l’issue de la réunion de juillet est particulièrement incertaine, probablement parce que la Fed a récemment affiché des divergences, que la position de M. Warsh reste floue et qu’une partie de la nouvelle escalade avec l’Iran s’est produite pendant la période d’embargo médiatique », ont noté les analystes de Goldman Sachs.

« Il y aura probablement au moins une voix dissidente en faveur d’une hausse, mais la plupart des membres votants ne semblent pas disposés à faire pression pour une telle mesure cette semaine, après la publication des chiffres d’inflation plus modérés du mois de juin. » La Banque d’Angleterre tiendra sa réunion jeudi et la Banque du Japon vendredi; toutes deux devraient maintenir leurs taux inchangés tout en restant prudentes face aux risques d’inflation à venir.

LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES METTRONT LES HAUSSIERS À L'ÉPREUVE

Les marchés boursiers ont été rassurés par la baisse du prix du pétrole et des rendements obligataires, ce qui a fait grimper les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 de 0,8 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,3 %. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX

FDXc1 ont tous deux progressé de 0,6 %, tandis que ceux sur le FTSE FFIc1 ont gagné 0,1 %.

Au Japon, le Nikkei a légèrement progressé de 0,4 %, tandis qu’en Corée du Sud, l’indice .KS11 , fortement orienté vers les semi-conducteurs, a gagné 0,6 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,3 %.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, avec des bénéfices qui devraient afficher une hausse de 26,5 % par rapport à l’année dernière, selon les données de LSEG IBES.

Compte tenu de ces attentes très élevées et de l’inquiétude grandissante suscitée par le coût colossal des investissements dans l’IA, même des résultats exceptionnels pourraient ne pas suffire à satisfaire les investisseurs ce jour-là. L’ampleur des sommes en jeu a été soulignée par un article du WSJ indiquant que Nvidia NVDA.O était en pourparlers pour fournir un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données.

Parmi les entreprises qui publieront leurs résultats figurent les chouchous du secteur technologique: Microsoft

MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O , Apple

AAPL.O et Qualcomm QCOM.O , ainsi qu’une multitude de valeurs des secteurs de l’industrie, de la défense et de la santé. Parmi les données à suivre, citons le PIB américain préliminaire du deuxième trimestre, dont la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 1,5 % en rythme annualisé après un début d’année morose. L’indice des prix PCE de juin, les revenus et la consommation des ménages, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice des coûts salariaux du deuxième trimestre et l’indice de confiance des consommateurs du Michigan pour juillet complètent l’agenda.

Du côté de la zone euro, l’agenda comprend le PIB préliminaire du deuxième trimestre, le climat économique de juillet, la confiance des consommateurs, l’inflation préliminaire et le taux de chômage de juin. Le recul du pétrole a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor à 10 ans us10YT=RR de 4 points de base, à 4,63 %, et a entraîné une baisse générale du dollar. L’euro a progressé de 0,2 % à 1,1390 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar a reculé de 0,2 % face au yen, à 163,66 JPY=EBS .

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de grimper de 1,4 % à 4 110 dollars l’once XAU= . GOL/