Les actions et les obligations dans une danse délicate

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par Jamie McGeever

Une vague rouge a déferlé mercredi sur les marchés boursiers mondiaux , alors que la vague de ventes sur le marché obligataire s’est à nouveau intensifiée, propulsant les rendements américains à long terme à leur plus haut niveau depuis 24 ans. Toutefois, le succès de l’adjudication des bons du Trésor à 10 ans et le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ont quelque peu atténué la pression à la hausse sur les coûts d’emprunt.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je me demande combien de temps encore Wall Street pourra continuer à atteindre de nouveaux sommets alors que la déroute du marché obligataire ne cesse de pousser les taux à la hausse. Cela dépendra de la question de savoir si la hausse des coûts d’emprunt reflète de solides anticipations de croissance, ou d’autres risques pris en compte par la "prime de durée", qui est elle aussi en forte hausse actuellement.

À lire aujourd’hui

* Les responsables de la Fed divisés sur la logique d’une hausse des taux en septembre, selon le compte-rendu

* Les investisseurs sélectionnent de nouveaux favoris et écartent les valeurs en perte de vitesse alors que la vague de ventes secoue le marché obligataire européen

* L'Inde rejoint la vague mondiale de resserrement monétaire avec sa première hausse des taux en près de quatre ans

* Le directeur général du FMI met en garde contre le choc énergétique, l’endettement croissant et les risques liés à l’IA qui menacent la croissance mondiale

* Les hedge funds avertissent que les réformes de la Banque d'Angleterre sur les opérations de pension pourraient se retourner contre elle

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: Japon -1%, Corée du Sud -2%. Europe -1%, Royaume-Uni -0,8%. S&P 500 et Nasdaq -0,2%, Dow -0,7%. * SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs du S&P 500 sont en baisse, quatre en hausse. Industrie -2%, santé +1%. Caterpillar

CAT.N -6%, SpaceX SPCX.O -2,6%. Moderna MRNA.O +5%, Micron Technology MU.O +4%. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar américain retrouve son plus haut niveau depuis 17 mois atteint lundi, tandis que l’euro est à son plus bas niveau depuis 17 mois. La paire euro/livre sterling recule pour le 9e jour consécutif, sa plus longue série de baisses depuis février 2021.

* OBLIGATIONS: les obligations européennes sont à nouveau sous pression, l'écart entre les rendements français et allemands s'élargit de 10 points de base pour atteindre 138 points de base. Les rendements américains à 10 et 30 ans atteignent de nouveaux plus hauts depuis 24 ans mais se stabilisent après une adjudication des obligations à 10 ans qui a enregistré la plus forte demande depuis 2016. Les taux hypothécaires américains atteignent leur plus haut niveau depuis 2023. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole recule: le Brent perd 0,5% et le WTI 1,3%. L’or recule de 1% et les autres métaux précieux de 3%.

Thèmes d’actualité du jour:

Unis mais divisés

Nous savons que la décision de la Fed de relever ses taux d’intérêt le mois dernier, la première hausse depuis trois ans, a été prise à l’unanimité. Ce que nous avons appris du compte-rendu de la réunion publié mercredi, c’est que les décideurs étaient divisés sur les raisons justifiant cette hausse. Certains y voyaient une mesure de précaution visant à tempérer les pressions sur les prix liées à l’énergie ou les anticipations d’inflation, d’autres y voyaient la première étape d’une lutte contre l’inflation tirée par la demande.

Cela a son importance, car cela laisse présager moins de certitude et d’unanimité lors des prochaines décisions, à commencer par la réunion des 28 et 29 octobre. La Fed procède rarement à des hausses de taux "ponctuelles"; il est donc raisonnable de supposer que d’autres resserrements sont à venir. Mais leur ampleur et leur rythme feront l’objet de nouveaux débats. C’est peut-être ce que souhaite le président Kevin Warsh. Les anticipations du marché suggèrent qu’une hausse des taux ce mois-ci est hors de question, mais n’oublions pas qu’il y a seulement une semaine, cette option était encore tout à fait envisageable. Trois semaines, c’est encore loin.

Prime de terme

Les responsables de la Fed — ainsi que les décideurs politiques ailleurs — observeront certainement le marché obligataire avec un sentiment croissant de nervosité et de malaise. Si la hausse des rendements s’explique par le fait que les investisseurs anticipent une forte croissance économique tirée par la demande et l’investissement, c’est une chose. Si elle résulte de craintes inflationnistes, c’en est une autre. Mais si elle est alimentée par la "prime de durée" — la prime supplémentaire exigée par les investisseurs pour compenser le "risque" général —, alors la situation est plus préoccupante.

Et la prime de durée américaine commence à augmenter. Rapidement. Elle a bondi de 40 points de base au cours des deux dernières semaines et a atteint lundi son plus haut niveau depuis 12 ans, à 96 points de base. Les analystes de Bank of America notent que la prime de durée gagne également du terrain sur d’autres marchés obligataires clés, et suggèrent trois facteurs clés que les investisseurs devraient surveiller au quatrième trimestre: les problèmes budgétaires et de financement aux États-Unis, la volonté de la BCE de stabiliser les écarts de rendement, et la dynamique des obligations d’État japonaises (JGB) à long terme.

Spaghetti IA

L’annonce selon laquelle SpaceX est en pourparlers avec des banques et des gestionnaires d’actifs pour lever 40 milliards de dollars afin d’acquérir les puces d’IA de Nvidia

NVDA.O a de nouveau braqué les projecteurs sur la dette, les opérations financières et les montages de financement enchevêtrés qui alimentent la révolution de l’intelligence artificielle.

Les investisseurs tentent de s’y retrouver face à une flambée des émissions d’obligations d’entreprises destinées à financer la construction et les investissements dans des centres de données dédiés à l’IA, à plus de 3 000 milliards de dollars de dette hors bilan, selon Morgan Stanley, ainsi qu’aux prêts, contrats de location et accords bilatéraux entre plusieurs des grands acteurs du secteur. Un nombre croissant d’investisseurs, parmi lesquels des vétérans tels que Jim Chanos, Steve Eisman et Michael Burry, mettent en garde contre le danger que représentent la circularité et l’opacité de ce système.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Résultats de Samsung (T3, chiffres préliminaires)

* Intervention de Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne

* Intervention de Huw Pill, économiste en chef de la Banque d’Angleterre

* Le Trésor américain vend 22 milliards de dollars de bons à 30 ans lors d’une adjudication

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figurent le gouverneur Chris Waller, Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis et Alberto Musalem de la Fed de Saint-Louis

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