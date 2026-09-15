Les actions en légère baisse après une vague de ventes, les rendements mondiaux atteignent de nouveaux sommets

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* Les taux des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2007, ceux des Bunds depuis 2009

* Les actions reculent sous le poids des tensions au Moyen-Orient

* Le pétrole se maintient au-dessus de 105 dollars en raison des inquiétudes liées à l'offre saoudienne

* Les marchés anticipent environ 100 points de base de hausse des taux de la part de la Fed et de la BCE

(Ajout de commentaires)

par Stefano Rebaudo

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé mardi après la vague de ventes de la séance précédente, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, sur fond de craintes que le maintien des cours du pétrole bien au-dessus des 100 dollars ne vienne aggraver le choc énergétique.

Les rendements américains ont grimpé au cours du dernier mois, les investisseurs étant confrontés à des anticipations de hausse des taux, à un volume important d'émissions de dette, à une croissance économique solide et à des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires à long terme du pays.

Les marchés se tournaient désormais vers la Réserve fédérale, les opérateurs pariant sur une hausse des taux d’un quart de point et sur des signes laissant présager un nouveau resserrement monétaire, bien que le président de la Fed, Kevin Warsh, se montre réticent à donner des indications sur la trajectoire des taux.

L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a reculé de 0,18 % mardi, après avoir perdu 0,65 % la veille.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,10 %, après avoir atteint 629,41, son plus bas niveau depuis le 12 juin. L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a progressé de 0,10 %, après avoir perdu plus de 2 % lundi.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 0,10 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 ont chuté de 0,15 %.

“Le processus de dévaluation s’est déroulé de manière remarquablement mesurée: la volatilité s’est manifestée à l’occasion d’événements ponctuels plutôt que de refléter une perte de confiance généralisée”, a déclaré Jeff Blazek, co-directeur des investissements en stratégies multi-actifs chez Neuberger.

“Les investisseurs ont constaté que la plupart des marchés boursiers sont devenus nettement moins chers, ce qui met en évidence un paradoxe universel: le marché haussier se poursuit avec un élan solide, alors que les actions s'échangent à des valorisations plus attractives”, a-t-il ajouté.

Les cours du pétrole étaient en hausse, les contrats à terme de référence sur le Brent dépassant les 105 dollars le baril

LCOc1 , alors que les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran, lançaient une nouvelle vague d’attaques contre l’Arabie saoudite et s’entranchaient sur la côte ouest du Yémen, le long de la mer Rouge.

“Il y a quelques semaines, il n’y avait peut-être pas de raison solide de croire que le brut allait encore remonter, mais c’est désormais le cas: la doctrine militaire stratégique de l’Iran a évolué vers l’attaque préventive”, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group.

“Et l’administration américaine pourrait bien n’avoir d’autre choix que de revenir à la guerre cinétique après les élections de mi-mandat”, a-t-il ajouté.

ZOOM SUR LES BANQUES CENTRALES

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint mardi des sommets jamais vus depuis 2007, les opérateurs anticipant une série de hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les rendements des Bunds allemands DE10YT=RR , référence de la zone euro, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 17 ans, à 3,56 %, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur des hausses de taux de la Banque centrale européenne, le taux de dépôt étant désormais anticipé à 3,45 % fin 2027, contre 2,50 % actuellement.

“Le marché anticipe au total près de quatre hausses de taux (de la part de la Fed) d’ici la fin de l’année prochaine”, a déclaré John Velis, responsable de la stratégie pour les Amériques chez BNY.

“Nous pensons que d’ici là, l’économie ne pourra pas supporter des taux aussi élevés très longtemps, et que la Fed envisagera d’assouplir sa politique restrictive vers le second semestre”, a-t-il ajouté.

Une réévaluation “hawkish” de la trajectoire des taux de la Fed a soutenu le dollar, mais certains stratèges ont indiqué que la hausse des rendements alimentait également les craintes d’une correction plus profonde des actifs risqués, incitant les investisseurs à se réfugier dans la devise américaine.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,12 % à 99,58, après avoir gagné 0,39 % la veille. La monnaie unique européenne

EUR=EBS a reculé de 0,05 % sur la journée à 1,1542 dollar, tandis que le dollar s'est apprécié de 0,40 % face au yen à 154,79 JPY= .

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales , relever son taux d'intérêt de 25 points de base à 1,25 % à l'issue de sa réunion de deux jours vendredi et laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire. Les responsables politiques cherchent à soutenir le yen après que des interventions ont contribué à éloigner la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans.

L’or a légèrement progressé. L’or au comptant XAU= s’échangeait à 4 283 dollars l’once. GOL/