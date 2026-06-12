Les actions du secteur spatial s'effondrent alors que la forte hausse s'essouffle après l'entrée en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs spatiales américaines ont chuté vendredi, les investisseurs s'étant précipités pour réaliser leurs gains le jour de l'entrée en bourse de SpaceX, mettant ainsi fin à une remontée qui durait depuis des mois et qui avait été alimentée par l'anticipation de cette introduction en bourse très attendue.

La société dirigée par Elon Musk, SPCX.O , a bondi de 28 %, atteignant une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars , alors que les investisseurs institutionnels et les particuliers se sont rués sur la plus grande introduction en bourse au monde.

L'effervescence frénétique autour de cette introduction en bourse a braqué les projecteurs sur le secteur spatial, autrefois considéré comme une niche, renforçant la confiance des investisseurs dans le potentiel des communications par satellite, des voyages spatiaux et des projets extra-planétaires.

« Le secteur spatial a connu une forte hausse... et la prise de bénéfices est une excuse un peu facile pour expliquer pourquoi les cours ont baissé. Mais je pense que, inévitablement, les gens s’inquiètent que l’engouement ne soit pas tout à fait à la hauteur des attentes », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez le courtier britannique IG Group.

Vendredi, les actions de Rocket Lab RKLB.O et de Planet Labs PL.N ont chuté d'environ 8 % chacune, tandis que celles d'Intuitive Machines LUNR.O ont plongé de 11 %. AST SpaceMobile ASTS.O , un concurrent bien plus modeste de l'activité satellite Starlink de SpaceX, a chuté de plus de 12 %.

La société d'aérospatiale et de voyages spatiaux Virgin Galactic SPCE.N a chuté d'environ 28 %. L'action, dont le symbole boursier est similaire à celui de SpaceX ("SPCX"), avait bondi de plus de 20 % jeudi, certains attribuant cette hausse à la confusion des investisseurs qui l'auraient confondue avec SpaceX.

Les fonds négociés en bourse axés sur l'espace, Procure Space ETF UFO.O , Ark Space & Defense Innovation ETF ARKX.N et Roundhill Space and Technology ETF MARS.N , ont chuté de 1% à 6%.

Depuis le début de l'année, les actions du secteur spatial ont progressé de 34% à 89%, à la dernière clôture.

La remontée des valorisations des actions du secteur spatial avait suscité des inquiétudes, certains analystes et investisseurs s'interrogeant sur leurs multiples élevés, qui reflétaient le prix exorbitant de SpaceX, même sans la fameuse "prime Musk".

Rocket Lab, par exemple, affichait une capitalisation boursière de 66 milliards de dollars à la dernière clôture, alors que le chiffre d'affaires annuel de la société s'élevait à environ 600 millions de dollars l'année dernière.

Cette chute pourrait également indiquer que les investisseurs se sont détournés de ces actions pour faire de la place à SpaceX dans leurs portefeuilles.

"Il pourrait s’agir d’un cas classique de "recyclage de capital", dans lequel les investisseurs institutionnels réduisent leurs positions dans des sociétés spécialisées de plus petite taille afin de libérer les liquidités massives et l’allocation de portefeuille nécessaires pour ancrer le géant SpaceX aujourd’hui", a déclaré Talley Léger, stratège en chef des marchés chez The Wealth Consulting Group, une société de conseil en gestion de patrimoine.