Les actions du secteur du stockage bondissent, les prévisions optimistes de Seagate renforçant la confiance dans les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Les actions des sociétés de stockage ont bondi mardi lors des négociations après la clôture, après que les prévisions optimistes de Seagate Technology STX.O concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices ont laissé entendre que les dépenses des entreprises en équipements d'intelligence artificielle resteraient soutenues.

Les prévisions optimistes de Seagate et la hausse en fin de journée des actions du secteur du stockage soulignent la confiance des investisseurs dans le fait que les dépenses des entreprises en matière d'IA soutiendront la demande d'équipements de stockage de données, malgré les inquiétudes plus générales du marché concernant le rythme d'adoption de l'IA.

Les entreprises ont investi des sommes croissantes dans les disques de données, les disques durs et autres supports de stockage numérique, alors qu'elles se sont empressées de mettre à niveau leurs modèles et leurs infrastructures d'intelligence artificielle.

Les actions de Seagate ont bondi de 16% en séance prolongée, tandis que celles de Western Digital WDC.O ont grimpé de 10%, celles de Micron Technology MU.O de 3% et celles de SanDisk SNDK.O de 4%, ajoutant au total 60 milliards de dollars à la valeur boursière des quatre entreprises de technologie de stockage.

"L'IA amplifie la demande dans les applications existantes telles que la vidéo, où les grands fournisseurs de cloud intègrent l'IA dans leurs plateformes pour stimuler l'engagement des utilisateurs et les opportunités de revenus, ce qui favorise la création de nouvelles vidéos et le besoin de les stocker", a déclaré Dave Mosley, directeur général de Seagate, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Seagate prévoit un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à 100 millions de dollars près, dépassant les estimations de 3,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les dirigeants de Seagate et de son concurrent Western Digital ont précédemment déclaré que leur capacité était entièrement allouée et épuisée jusqu'à la fin de l'année 2026.

Lors de la séance de mardi, le Nasdaq .IXIC a chuté de près de 1%, pénalisé par les inquiétudes concernant le boom de l'IA après la publication d'un rapport indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont progressé de 0,2% à la suite du rapport de Seagate, indiquant que les traders s'attendent à un rebond partiel des valeurs technologiques lors de la séance de mercredi.

La hausse de la demande de stockage s'accompagne également d'une flambée des prix de la mémoire, les centres de données, très gourmands en énergie, utilisant une part importante de mémoire à haut débit pour stocker et traiter d'énormes quantités d'informations.

La pénurie de puces mémoire a poussé les entreprises à se démener pour trouver du matériel capable de soutenir leurs efforts en matière d'IA et de stocker des données, ce qui profite à des sociétés telles que Seagate, qui fabriquent des disques durs physiques.

Avant la publication du rapport mardi, l'action Seagate avait déjà plus que doublé depuis le début de l'année.