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Les actions du secteur de l'énergie progressent grâce à la hausse des prix du brut
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 20:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de ~1%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 3,8 % à 112,78 $ le baril et West Texas Intermediate américain CLc1 en hausse de 2,7 % à 98,32 $ le baril

** Les prix du brut augmentent alors que l'Irak déclare un cas de force majeure sur les champs pétroliers exploités à l'étranger en raison d'une perturbation dans le détroit d'Ormuz

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N gagnent respectivement 2% et ~1%

** APA Corp APA.O , ONEOK OKE.N , Occidental Petroleum

OXY.N , et Exxon Mobil XOM.N gagnent entre 1,9 % et 2,6 % - parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Diamondback Energy FANG.O gagne 1,3 %, tandis qu'Occidental Petroleum OXY.N augmente de 2,2 %

Valeurs associées

APA
38,8723 USD NASDAQ +2,13%
CHEVRON
203,195 USD NYSE +0,89%
COTERRA ENERGY
34,020 USD NYSE +0,32%
DEVON ENERGY
48,835 USD NYSE +0,11%
DIAMONDBACK ENG
192,0780 USD NASDAQ +0,93%
EXXON MOBIL
160,410 USD NYSE +1,43%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,890 USD NYSE +2,23%
ONEOK
89,759 USD NYSE +1,56%
Pétrole Brent
112,00 USD Ice Europ +4,10%
Pétrole WTI
98,19 USD Ice Europ +2,49%
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