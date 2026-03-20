Les actions du secteur de l'énergie progressent grâce à la hausse des prix du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
20 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de ~1%, suivant la hausse des prix du brut O/R
** Brent LCOc1 en hausse de 3,8 % à 112,78 $ le baril et West Texas Intermediate américain CLc1 en hausse de 2,7 % à 98,32 $ le baril
** Les prix du brut augmentent alors que l'Irak déclare un cas de force majeure sur les champs pétroliers exploités à l'étranger en raison d'une perturbation dans le détroit d'Ormuz
** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron
CVX.N gagnent respectivement 2% et ~1%
** APA Corp APA.O , ONEOK OKE.N , Occidental Petroleum
OXY.N , et Exxon Mobil XOM.N gagnent entre 1,9 % et 2,6 % - parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie
** Diamondback Energy FANG.O gagne 1,3 %, tandis qu'Occidental Petroleum OXY.N augmente de 2,2 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer