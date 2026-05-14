Hausse en vue en Europe, les regards tournés vers le sommet Trump-Xi

Le président américain Donald Trump en visite en Chine

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi avec le sommet en Chine ‌entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping qui pourrait permettre de débloquer la situation au Moyen-Orient et de lever des incertitudes sur le commerce.

La saison des résultats se poursuit par ​ailleurs et de nombreux indicateurs macroéconomiques sont également attendus en Europe et aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,58% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,60%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,75% et le Stoxx 600 en hausse de 0,46%.

Les investisseurs attendent avec impatience les premières déclarations à l'issue ​de la rencontre en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping, les deux présidents devant discuter de la situation au Moyen-Orient mais aussi du commerce, puisque le locataire de la Maison blanche est accompagné d'une dizaine de dirigeants d'entreprises comme le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ​Elon Musk de Tesla et Tim Cook d'Apple.

Parmi les statistiques majeures du jour figurent le produit intérieur (PIB) ⁠du Royaume-Uni, les ventes au détail aux Etats-Unis et un nouvel indicateur d'inflation américaine, les prix à l'importation, après les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI). Le CPI ‌comme le PPI ont montré cette semaine une accélération des pressions inflationnistes, ravivant les craintes entourant l'impact de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours pétroliers.

Les ventes au détail américaines, quant à elles, devraient permettre de déterminer si la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie commence à peser sur d'autres postes ​de dépenses des consommateurs.

Ces données économiques sont surveillées alors que Kevin Warsh, le ‌candidat choisi par le président Donald Trump pour remplacer Jerome Powell à la tête de la Fed, a été confirmé mercredi par le Sénat. ⁠Il présidera en juin sa première réunion de politique monétaire avec le dilemme d'une baisse des taux directeurs comme réclamé à maintes reprises par Donald Trump et des indicateurs qui ne plaident pas pour une réduction des coûts d'emprunt.

Sur le front des résultats des entreprises, Burberry animera le compartiment européen du luxe, un segment toujours en grande souffrance dont les ventes ont récemment été affectées par la guerre au Moyen-Orient, sur ⁠fond de baisse des achats dans les aéroports, ‌et du ralentissement de l'économie chinoise.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 terminant dans le ⁠vert, portés par l'intelligence artificielle (IA) ce qui a dissipé le pessimisme né des chiffres de l'inflation et de la politique monétaire probablement restrictive de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 67,36 points, à ‌49.693,20 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 43,29 points, soit 0,58% à 7.444,25 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 314,14 points, soit 1,20% à 26.402,344 ⁠points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, à l'approche de la clôture l'indice Nikkei reflue de 0,49% à 62.965,53 points et le Topix, plus large, ⁠cède 0,89% à 3.884,96 points dans une séance ‌volatile. Les indices japonais avaient progressé au début des échanges, tentant de signer une troisième session consécutive dans le vert, le Nikkei ayant même touché un record à 63.799,32 points, porté par une vague d'enthousiasme ​pour le secteur technologique, avant de se retourner à l'approche de la clôture.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du ‌Pacifique (hors Japon) gagne 0,30%, près de son pic historique atteint la semaine dernière.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,78% et le CSI 300 reflue de 1%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin 2021 en ​début de séance, les traders suivant de près l'actualité autour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable (+0,04%) face à un panier de devises de référence. Le billet vert reste soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, les investisseurs pariant sur une hausse des taux de la Fed cette année, tandis que l'attention mondiale se porte sur ⁠le sommet de deux jours entre les présidents américain chinois.

L'euro grappille 0,02%, à 1,1712 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3517 dollar (-0,05%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment inchangé, à 4,4688% après une hausse de deux points la veille. Il avait touché 4,50% mercredi, au plus haut depuis le 11 juin.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse jeudi, les investisseurs se concentrant sur la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping pour déterminer si elle débouchera sur un résultat positif au Moyen-Orient

Le Brent progresse de 0,66% à 106,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,62% à 101,67 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 PIB (estimation) T1

- sur un trimestre 0,6% 0,1%

- sur un an 0,8 1,0%

GB 06h00 Production industrielle mars

- sur un mois 0,0% -0,1%

- sur un an 0,0% -0,5%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 205.000 200.000

chômage 4 mai

USA 12h30 Ventes au détail avril 0,5% 1,7%

USA 12h30 Prix à l'importation avril

- sur un ​mois 1,0% 0,8%

- sur un an - 2,1%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)