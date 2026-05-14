Honda enregistre sa première perte annuelle, charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques

Toshihiro Mibe, président-directeur général de Honda Motor, participe à une conférence de presse sur les résultats financiers à Tokyo

Honda Motor ‌a fait état jeudi de sa première perte ​annuelle en près de 70 ans d'existence en tant que société cotée en Bourse, le groupe japonais ​ayant été affecté par les droits de douane américains et ​par plus de 9 milliards ⁠de dollars (7,68 milliards d'euros) de coûts liés ‌à la restructuration de son activité de véhicules électriques (VE).

Sa perte d'exploitation s'est élevée à ​414,3 milliards ‌de yens (2,24 milliards d'euros) pour l'exercice clos ⁠en mars, contre une estimation médiane d'une perte de 315,6 milliards de yens, selon un consensus ⁠établi par LSEG ‌auprès de 22 analystes, et un ⁠bénéfice de 1.200 milliards de yens un an ‌plus tôt.

Le deuxième constructeur automobile japonais ⁠a enregistré des pertes totales liées aux ⁠VE de 1.450 ‌milliards de yens pour l'exercice clos en mars ​et s'attend à devoir ‌faire face à des coûts supplémentaires de 500 milliards de yens ​pour l'année qui vient de commencer.

Honda prévoit néanmoins de renouer avec la rentabilité cette ⁠année, tablant sur un bénéfice de 500 milliards de yens grâce à des mesures de réduction des coûts et à son activité rentable de motos.

(Rédigé par Daniel Leussink; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)