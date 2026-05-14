Honda enregistre sa première perte annuelle, charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques

Toshihiro Mibe, président-directeur général de Honda Motor, participe à une conférence de presse sur les résultats financiers à Tokyo
Honda Motor a fait état jeudi de sa première perte annuelle en près de 70 ans d'existence en tant que société cotée en Bourse, le groupe japonais ayant été affecté par les droits de douane américains et par plus de 9 milliards de dollars (7,68 milliards d'euros) de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques (VE).
Sa perte d'exploitation s'est élevée à 414,3 milliards de yens (2,24 milliards d'euros) pour l'exercice clos en mars, contre une estimation médiane d'une perte de 315,6 milliards de yens, selon un consensus établi par LSEG auprès de 22 analystes, et un bénéfice de 1.200 milliards de yens un an plus tôt.
Le deuxième constructeur automobile japonais a enregistré des pertes totales liées aux VE de 1.450 milliards de yens pour l'exercice clos en mars et s'attend à devoir faire face à des coûts supplémentaires de 500 milliards de yens pour l'année qui vient de commencer.
Honda prévoit néanmoins de renouer avec la rentabilité cette année, tablant sur un bénéfice de 500 milliards de yens grâce à des mesures de réduction des coûts et à son activité rentable de motos.
(Rédigé par Daniel Leussink; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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