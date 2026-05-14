Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec National Grid, Aviva)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE ET À LA GÉOPOLITIQUE - Donald Trump était reçu jeudi à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et naviguer des questions épineuses - guerre en Iran, Taïwan.

* BURBERRY BRBY.L a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre consécutif, traduisant le succès de la stratégie de redressement de la marque de luxe britannique axée sur l'héritage.

* AVIVA AV.L - L'assureur britannique a fait état jeudi d'une hausse de 19% de ses primes d'assurance générale au premier trimestre, à 3,4 milliards de livres sterling (3,92 milliards d'euros), grâce à l'acquisition de Direct Line l'année dernière qui a continué de stimuler sa croissance.

* NATIONAL GRID NG.L - Le groupe britannique a publié jeudi un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché, pénalisé par la hausse des coûts de réparation des dégâts causés par les tempêtes dans ses activités aux États-Unis.

* ITV ITV.L - Sky, filiale de Comcast CMCSA.O est en passe de conclure un accord pour acquérir la branche médias et divertissement d'ITV, dans le cadre d'une transaction qui inclura un versement dépendant des performances du diffuseur britannique, selon trois sources au fait du dossier.

* TELEFONICA TEF.MC - L'opérateur de télécommunications espagnol a annoncé jeudi avoir enregistré une perte nette de 411 millions d'euros au premier trimestre, l'impact de la vente de ses filiales chilienne, colombienne et mexicaine ayant pesé sur ses résultats.

* MFE-MEDIAFOREUROPE MFEB.MI a publié mercredi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre, grâce à une baisse des coûts, ce qui semble indiquer que ses efforts pour réduire les dépenses commencent à porter leurs fruits.

* VINCI SGEF.PA a annoncé mercredi soir avoir remporté un contrat de construction dans le cadre de la future ligne HS2 au Royaume-Uni, d'un montant total de 990 millions euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)