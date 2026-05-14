Etats-Unis Le Sénat confirme Kevin Warsh à la présidence de la Fed

Audience de confirmation de la Commission bancaire du Sénat au Capitole à Washington

‌Le Sénat américain a confirmé ​mercredi la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la ​Réserve fédérale (Fed) pour un mandat de ​quatre ans, en remplacement ⁠de Jerome Powell, dont le ‌mandat expire vendredi.

Le président Donald Trump avait proposé fin ​janvier ‌de nommer Kevin Warsh ⁠pour prendre la présidence de la banque centrale américaine tout en ⁠multipliant ces ‌derniers mois les attaques ⁠contre Jerome Powell, accusé ‌de ne pas avoir ⁠suffisamment baissé les taux d'intérêt.

Agé de ⁠56 ‌ans, Kevin Warsh, qui a été ​membre du ‌conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 ​et 2011, présidera sa première réunion de politique ⁠monétaire les 16 et 17 juin dans un contexte économique bouleversé par la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Blandine Hénault)