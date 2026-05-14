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Etats-Unis Le Sénat confirme Kevin Warsh à la présidence de la Fed
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 07:42

Audience de confirmation de la Commission bancaire du Sénat au Capitole à Washington

Audience de confirmation de la Commission bancaire du Sénat au Capitole à Washington

‌Le Sénat américain a confirmé ​mercredi la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la ​Réserve fédérale (Fed) pour un mandat de ​quatre ans, en remplacement ⁠de Jerome Powell, dont le ‌mandat expire vendredi.

Le président Donald Trump avait proposé fin ​janvier ‌de nommer Kevin Warsh ⁠pour prendre la présidence de la banque centrale américaine tout en ⁠multipliant ces ‌derniers mois les attaques ⁠contre Jerome Powell, accusé ‌de ne pas avoir ⁠suffisamment baissé les taux d'intérêt.

Agé de ⁠56 ‌ans, Kevin Warsh, qui a été ​membre du ‌conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 ​et 2011, présidera sa première réunion de politique ⁠monétaire les 16 et 17 juin dans un contexte économique bouleversé par la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Blandine Hénault)

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1 commentaire

  • 07:31

    Le dollar va baisser... Il est vrai qu'avec un dollar qui vaudrait zéro, la dette des États-Unis serait égale à zéro. Il y a donc une logique. Est-ce que ça va faire monter l'or ou le franc suisse ? L' euro montera mécaniquement face au dollar. Ça allégera un peu le prix du plein d'essence, mais ce n'est pas bon pour le climat. A moins que le nouveau président de la Fed ne fasse pas ce que Trump attend de lui...

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