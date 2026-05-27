Les actions du fabricant de puces X-FAB s'envolent suite à une publication sur les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et des commentaires du directeur général aux paragraphes 6, 7 et 8) par Ozan Ergenay et Danilo Masoni

Les actions du fabricant européen de puces X-FAB XFAB.PA ont bondi mercredi après des achats de particuliers liés à une publication virale sur les réseaux sociaux, dernier signe en date d'une spéculation sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Le titre coté à Paris a grimpé jusqu'à 76%, valorisant brièvement la société à environ 2,06 milliards d'euros (2,40 milliards de dollars), un record historique. Il a ensuite réduit ses gains mais affichait une hausse de 38% à 13h22 GMT, portant le total des gains de l'année à 141%.

Les traders ont indiqué qu'aucune actualité d'entreprise particulière n'expliquait cette hausse.

"C'est poussé sur X", a déclaré Stéphane Ekolo, stratège actions chez TFS Derivatives à Londres.

Le message, publié par le compte X Serenity, mettait en avant X-FAB comme une "idée d’investissement à long terme intéressante"liée à la photonique et aux semi-conducteurs de puissance.

Damien Macq, directeur général d'X-FAB, a déclaré que la société n'avait connaissance d'aucun développement non divulgué qui pourrait expliquer cette hausse.

"Nous avons observé la récente hausse du cours de notre action et des volumes de transactions. La société n’a pas connaissance d’événements significatifs non divulgués qui justifieraient une communication à ce stade", a déclaré Macq à Reuters par e-mail.

Les flux des investisseurs particuliers semblaient dominer l'activité, X-FAB figurant parmi les actions les plus négociées sur la plateforme allemande Tradegate, se classant deuxième derrière le fabricant américain de puces Micron Technology

MU.O et devant l'allemand Infineon IFXGn.DE .

Ce même identifiant X, également connu sous le nom de @aleabitoreddit,avait déjàété associé à la forte hausse du cours de l'action de la société britannique de matériel informatique Raspberry Pi RPI.L en février. Depuis lors, le nombre de ses abonnés est passé d'environ 58.000 à plus de 411.000.

Les actions des semi-conducteurs étaient déjà en hausse, portées par les anticipations selon lesquelles l'intelligence artificielle soutiendrait la demande. Macq a déclaré que X-FAB restait concentré sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et du médical, y compris les applications photoniques et les centres de données.

SK Hynix 000660.KS a franchi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière mercredi, rejoignant ainsi ses concurrents du secteur des puces mémoire, Samsung Electronics 005930.KS et Micron MU.O .

(1 $ = 0,8593 euro)