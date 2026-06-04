Les actions du constructeur de moteurs à gaz Innio bondissent de 15 % lors de leur entrée au Nasdaq

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L'action d'Innio INIO.O a bondi de 15 % jeudi, lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq, portant la valorisation du fabricant de moteurs à gaz à 23,25 milliards de dollars.