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Les actions du constructeur de moteurs à gaz Innio bondissent de 15 % lors de leur entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Innio INIO.O a bondi de 15 % jeudi, lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq, portant la valorisation du fabricant de moteurs à gaz à 23,25 milliards de dollars.

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