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Les actions devraient afficher une hausse hebdomadaire ; les marchés des changes et obligataires attendent les premiers pas de Warsh à Jackson Hole
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 10:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent recule de 5% cette semaine

* Les déclarations de Warsh sont attendues pour donner des indications sur l'évolution à long terme des taux américains

* Le rendement des obligations à trente ans devrait enregistrer une baisse hebdomadaire après la forte hausse de la semaine dernière

(Mise à jour avec les premières cotations sur les marchés européens) par Alun John et Stella Qiu

Vendredi, les cours du pétrole s'orientaient vers leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, contribuant à soutenir les marchés boursiers mondiaux alors que les investisseurs évaluaient l'évolution de la situation dans le Golfe et attendaient les déclarations du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, susceptibles d'influencer les marchés.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,6% à 89,2 dollars le baril, se situant près du milieu de sa fourchette de fluctuation observée depuis la mi-juin. O/R

L'indice de référence était néanmoins en passe d'enregistrer une baisse de plus de 5% sur la semaine, l'attention se concentrant sur un éventuel accord entre l'Iran et Oman concernant la gestion du trafic dans le détroit d'Ormuz , même si cela impliquerait également que les États-Unis acceptent certaines conditions iraniennes.

La baisse des cours du pétrole, combinée à un rebond des valeurs technologiques après la publication des résultats de Nvidia mercredi, a permis à l’indice mondial MSCI All Country de gagner 0,5% cette semaine et de se rapprocher du plus haut historique atteint plus tôt dans le mois. .MIWD00000PUS

Les actions européennes ont progressé de 0,5% vendredi, se remettant des pertes enregistrées jeudi et s’orientant ainsi vers un léger gain hebdomadaire. Les actions de la région Asie-Pacifique ont également légèrement progressé.

.MIAPJ0000PUS .STOXX .EU

WARSH À L'HONNEUR

Le principal événement de la journée reste toutefois à venir, Warsh devant prendre la parole lors du symposium annuel de Jackson Hole .

Trois responsables de la Fed ont déjà mis en garde contre une inflation tenace , mais Warsh s'est jusqu'à présent abstenu de donner des indications prospectives sur l'évolution des taux d'intérêt.

"Jackson Hole est au cœur de l’attention des marchés mondiaux, car les investisseurs cherchent à y voir plus clair sur la fonction de réaction de la Fed plutôt que de se contenter d’une nouvelle déclaration belliciste ou accommodante", a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management.

"La question est de savoir ce qui pourrait réellement faire évoluer la politique monétaire à partir de là, d’autant plus que la Fed doit trouver un équilibre entre les risques d’inflation et les perspectives du marché du travail."

"C’est ce qui rend le message de M. Warsh important non seulement pour la prochaine réunion, mais aussi pour la façon dont les marchés envisagent l’évolution des taux au cours des prochains mois", a ajouté M. Schneller.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d’environ 35% d’une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion du 16 septembre et intègrent pleinement une hausse d’ici décembre. 0#USDIRPR

Les premiers mois de M. Warsh à la présidence ont été difficiles. Les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté depuis la réunion de la Fed en juillet, ce que certains investisseurs ont attribué à l’absence de mesures concrètes pour lutter contre une inflation tenace.

Il préside également une Fed divisée, plusieurs responsables de la politique monétaire réclamant des taux plus élevés pour freiner les pressions sur les prix. Parallèlement, une décision surprise prise la semaine dernière par le Trésor américain d’étendre son programme de rachat afin de faire baisser les rendements a ajouté une couche supplémentaire de complexité.

Vendredi, le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR a légèrement progressé de 1 point de base pour s’établir à 5,20%, même s’il restait en baisse de 8 points de base sur la semaine. Il avait brièvement dépassé les 5,3% la semaine dernière pour la première fois depuis 2007.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,68% et a reculé de 6 points de base cette semaine.

Les marchés des changes sont restés calmes, le dollar évoluant peu face à ses principales devises de référence. Un dollar valait 159,45 yens JPY= , tandis que l’euro s’échangeait à 1,1647 dollar EUR= et la livre sterling à 1,3585 dollar.

GBP= FRX/

Le dollar australien figurait parmi les devises du G10 les plus performantes après la publication, cette semaine, d’un rapport sur l’inflation meilleur que prévu, qui a incité les investisseurs à revoir fortement leurs prévisions concernant les taux de la Banque centrale australienne. Le dollar australien AUD= a atteint son plus haut niveau depuis trois mois à 0,72 dollar et s’apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,4%, sa neuvième semaine consécutive de progression.

Sur les marchés des matières premières, le cours de l'or

XAU= s'est légèrement raffermi sur la journée et sur la semaine, à 4 561 dollars l'once. GOL/

Kevin Warsh

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