Zone euro: Le sentiment économique s'améliore plus que prévu en août

Des drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles
Le sentiment économique en zone euro a progressé plus que prévu en août, montrent les données publiées vendredi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 98,4 ce mois-ci, contre 97,1 en juillet (révisé de 96,9), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,5.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé à 33,0, contre 30,4 (révisé de 30,3) un mois plus tôt.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment progresse plus que prévu, à 5,8, contre un consensus à 4,9 et après 5,1 (révisé de 4,7) en juillet.
Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -5,3 en août, contre un consensus de -5,2, après -6,1 (non révisé) un mois plus tôt.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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