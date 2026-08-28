Zone euro: Le sentiment économique s'améliore plus que prévu en août

Des drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles

Le ‌sentiment économique en zone euro ​a progressé plus que prévu en août, montrent les données ​publiées vendredi par la Commission européenne.

L'indice mensuel ​du sentiment économique ⁠dans les pays partageant l'euro ‌ressort à 98,4 ce mois-ci, contre 97,1 en juillet (révisé ​de ‌96,9), alors que les ⁠analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,5.

Les anticipations des ⁠consommateurs ‌en matière d'inflation ont progressé ⁠à 33,0, contre 30,4 (révisé ‌de 30,3) un mois ⁠plus tôt.

Dans le secteur des ⁠services, ‌l'indice mesurant le sentiment progresse plus ​que prévu, ‌à 5,8, contre un consensus à 4,9 et ​après 5,1 (révisé de 4,7) en juillet.

Dans l'industrie, ⁠le sentiment s'établit à -5,3 en août, contre un consensus de -5,2, après -6,1 (non révisé) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)