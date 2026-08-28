Les actions devraient afficher une hausse hebdomadaire ; les marchés des changes et obligataires attendent les premières déclarations de Warsh à Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés européens en début d'après-midi)

* Le Brent recule de 5 % cette semaine

* Les déclarations de Warsh attendues pour donner des indications sur la trajectoire à long terme des taux américains

* Le rendement des obligations américaines à 30 ans devrait enregistrer une baisse hebdomadaire après la forte hausse de la semaine dernière

* Les rendements français et allemands à 30 ans atteignent de nouveaux sommets depuis plusieurs années

par Alun John et Stella Qiu

Vendredi, les cours du pétrole s'orientaient vers leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, contribuant à soutenir les marchés boursiers mondiaux alors que les investisseurs évaluaient l'évolution de la situation dans le Golfe et attendaient les déclarations du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, susceptibles d'influencer les marchés. Le Brent LCOc1 a rebondi pour terminer la journée à un niveau stable après des pertes en début de séance, s'établissant en dernier à 89 ,7 dollars le baril, soit près du milieu de sa fourchette de fluctuation depuis la mi-juin. O/R L'indice de référence était néanmoins en passe de reculer de 5 % sur la semaine, l'attention se concentrant sur un éventuel accord entre l'Iran et Oman concernant la gestion du trafic dans le détroit d'Ormuz , même si cela impliquerait également que les États-Unis satisfassent à certaines conditions iraniennes.

La baisse des cours du pétrole, combinée à un rebond des valeurs technologiques après la publication des résultats de Nvidia mercredi, a permis à l'indice mondial MSCI All Country de gagner 0,5 % cette semaine et de se rapprocher du plus haut historique atteint plus tôt dans le mois. .MIWD00000PUS Les actions européennes ont progressé de 0,5 % vendredi, se remettant des pertes enregistrées jeudi et s'orientant ainsi vers une légère hausse hebdomadaire. Les actions de la région Asie-Pacifique ont également légèrement progressé, tandis que les contrats à terme américains ont reculé. .MIAPJ0000PUS

.STOXX EScv1 .EU

WARSH À L'HONNEUR Le principal événement de la journée est encore à venir, Warsh devant prendre la parole lors du symposium annuel de Jackson Hole . Trois responsables de la Fed ont déjà mis en garde contre une inflation tenace , mais Warsh s’est jusqu’à présent abstenu de donner des indications prospectives sur l’évolution des taux d’intérêt.

« Jackson Hole est au cœur de l’attention des marchés mondiaux, car les investisseurs cherchent à y voir plus clair sur la fonction de réaction de la Fed, plutôt que de se contenter d’une nouvelle déclaration belliciste ou accommodante », a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management.

« La question est de savoir ce qui pourrait réellement faire basculer la politique monétaire à partir de là, d’autant plus que la Fed doit trouver un équilibre entre les risques d’inflation et les perspectives du marché du travail. »

« C’est ce qui rend le message de M. Warsh important non seulement pour la prochaine réunion, mais aussi pour la manière dont les marchés envisagent la trajectoire des taux au cours des prochains mois », a ajouté M. Schneller. Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d’environun tiers qu’une hausse des taux soit décidée lors de la réunion de la Fed du 16 septembre et anticipent pleinement une hausse d’ici décembre. 0#USDIRPR

Les premiers mois de M. Warsh à la présidence ont été difficiles. Les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté depuis la réunion de la Fed en juillet, ce que certains investisseurs ont attribué à l’absence de mesures concrètes pour lutter contre une inflation tenace. Il préside également une Fed divisée, plusieurs responsables de la politique monétaire réclamant des taux plus élevés pour freiner les pressions sur les prix. Parallèlement, une décision surprise prise la semaine dernière par le Trésor américain d’étendre son programme de rachat afin de faire baisser les rendements a ajouté une couche supplémentaire de complexité.

Vendredi, le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR a légèrement progressé de 2 points de base pour s’établir à 5,21 %, même s’il restait en baisse de 8 points de base sur la semaine. Il avait brièvement dépassé les 5,3 % la semaine dernière pour la première fois depuis 2007. Le taux de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 2 points de base, à 4,69 %. US10YT=RR La hausse des rendements à long terme n’est pas un phénomène propre aux États-Unis. Vendredi, les rendements allemands et français à 30 ans ont chacun dépassé les niveaux de la semaine dernière pour atteindre respectivement de nouveaux plus hauts depuis 15 et 17 ans. GVD/EUR

L' DE30YT=RR e allemand s'établissait en dernière cotation à 3,79 % et celui de la France à 4,93 %. FR30YT=RR Les marchés des changes sont restés calmes, le dollar s'affirmant légèrement face à ses principales devises de référence. Le dollar a progressé de 0,2 % face au yen japonais, sensible aux taux d'intérêt, à 159,67 yens JPY= , tandis que l'euroa légèrement reculé à 1 ,1646dollar EUR= et que la livre sterling s'établissait à 1,3587 dollar. GBP= FRX/ Sur les marchés des matières premières, l'or XAU= a reculé tant sur la journée que sur la semaine, à 4593 dollars l'once.

GOL/