Plan pour l'agriculture: relancer la production et soutien aux plus fragiles, assure Genevard

Une vache mange du foin, à Heudreville-en-Lieuvin, dans l'Eure, le 21 août 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Le plan global d'accompagnement au monde agricole, victime des canicules et de la sécheresse, comprendra des aides financières et des allègements règlementaires pour permettre notamment la relance de la production et un soutien aux plus fragiles, a indiqué vendredi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Ce plan, qui sera dévoilé le 3 septembre, a pour objectif "d'abord d'épauler les agriculteurs dans un moment où ils souffrent particulièrement" et "surtout de permettre la relance de la production pour l'année prochaine", a déclaré la ministre sur France Inter. "Il faut pouvoir acheter des semis, des plants, des engrais, donc assurer la continuité de l'activité agricole l'année prochaine".

Interrogée sur le montant financier de ces aides, Annie Genevard a indiqué que c'était "encore en cours d'évaluation sur la foi de ce que nous ont dit les préfets", réunis la veille en visioconférence au ministère et qui ont présenté l'état des lieux de leur région, filière par filière.

"Notre objectif est d'épauler la trésorerie des exploitations les plus fragiles ou celles qui menacent de l'être, avec une attention particulière portée aux jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer" et "qui ont contracté des emprunts", a encore dit la ministre.

Le patron de la FNSEA (premier syndicat agricole), Arnaud Rousseau, avait chiffré mi-août les besoins à "plusieurs milliards d'euros".

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard quitte l'Elysée après le conseil des ministres, le 24 août 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Selon le ministère, dans plus de la moitié des régions, les difficultés concernent plus de 20% des exploitations.

Depuis juin, les agriculteurs sont touchés de plein fouet par les vagues de chaleur successives qui se sont ajoutées à une forte sécheresse.

Quelque 65% du territoire est soumis à une sécheresse d'une fréquence estimée à une fois tous les 25 ans, a précisé le ministère de l'Agriculture.

Les prévisions de production pour la quasi totalité des filières agricoles (céréales, fruits et légumes, etc.) sont en très nette baisse: -34% pour la production de maïs grains et jusqu'à -50% pour certains légumes (poireaux, ail, oignons, haricots), selon le ministère.

Annie Genevard s'est dite vendredi "inquiète particulièrement" pour "la production de fourrage", en chute "de 50% dans la moitié des prairies".

La pousse des prairies, pour le pâturage ou le fourrage, s'est quasiment arrêtée fin mai, et est déficitaire de 33% par rapport à la moyenne historique, selon le ministère.

Les éleveurs ont parfois dû entamer le foin de printemps stocké pour l'hiver et alertent sur l'approvisionnement des mois à venir.

Un "été horrible" pour l'agriculture qui explique en partie la révision à la baisse de la croissance des premier et deuxième trimestres, dévoilée vendredi, selon le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Cette révision à la baisse (à -0,2% pour le premier trimestre contre -0,1% estimé initialement, et 0% au deuxième contre +0,2% estimé auparavant) est "le premier impact concret de l'été horrible qu'on a vécu", a-t-il déclaré vendredi matin aux Universités d'été de l'économie de demain.

"Les récoltes vont sans doute être extrêmement difficiles dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de régions", a-t-il dit. "Intégrant cette information, l'Insee a révisé à la baisse la croissance sur le premier trimestre, deuxième trimestre et ça aura aussi un impact sur le troisième", a-t-il ajouté.