Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux précieux s'affaiblissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent reculent, suivant la baisse des cours du métal; l'argent au comptant XAG= est en baisse de 1,2 % GOL/

** Silvercorp Metals SVM.TO , Endeavour Silver EDR.TO et First Majestic AG.TO reculent de 3,3 % à 4,3 %

** Par ailleurs, First Majestic suspend la procédure d’arbitrage engagée dans le cadre de l’ALENA contre le Mexique concernant un litige fiscal historique

** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière d'argent Hecla Mining HL.N reculent de 2,6 %

** Depuis le début de l’année XAG= , le titre affiche une hausse de 16,3 %