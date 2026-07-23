Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que la remontée des cours du pétrole remet les hausses de taux de la Fed sur le devant de la scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse du cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= a reculé de 1,8% à 58,6591 dollars l'once ** Les cours baissent alors que l'intensification du conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole et alimente les craintes des investisseurs quant à la possibilité que les pressions inflationnistes poussent la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d'intérêt dans le courant de l'année

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont reculé respectivement de 2,3% et 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N recule de 3%; Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N perd environ 2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N recule de 1%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 2,2%