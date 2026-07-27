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Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que l'apaisement des craintes inflationnistes stimule le cours de l'or
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 11:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,1% à 4.096,54 dollars, alors que la trêve dans les frappes entre les États-Unis et l'Iran pèse sur les cours du pétrole, apaisant les craintes d'inflation et les anticipations de hausse des taux d'intérêt à l'approche de la réunion de la Fed cette semaine

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 2,2% et 1,6%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N progressent de 1,1% à 2,9%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.N progresse de 2,6% et Kinross Gold KGC.N de 2,5%

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