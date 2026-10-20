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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 14:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,5 % à 4.121,74 dollars l'once, alors que la hausse des cours du pétrole attise les craintes inflationnistes, les investisseurs se tournant vers la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine pour y trouver des indices sur les perspectives des taux d'intérêt américains

** Recul des principales sociétés minières: Newmont NEM.N de 1,3 % et Barrick Mining ABX.TO B.N de 1,2 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont reculé de 1 % à 2,3 % environ

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 1,6 %, Kinross Gold K.TO KGC.N perd 1,5 %

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