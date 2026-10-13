Les actions des sociétés aurifères progressent alors que le cours de l'or remonte légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant la tendance des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,3 % à 4 183,84 dollars l'once

** Les cours progressent légèrement alors que le pétrole et le dollar américain reculent, tandis que les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci restent modérées dans l’attente de données clés sur l’inflation aux États-Unis

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , progressent chacune d’environ 1 %

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFIJ.J

GFI.N , Harmony Gold HARJ.J HMY.N et AngloGold Ashanti

AU.N progressent de 1,3 % à 2,7 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N progressent respectivement de 1,8 % et 1,1 %