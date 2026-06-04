Les actions des sociétés aurifères progressent alors que l'or se raffermit face à un dollar en baisse

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4 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

GOL/ ** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,9 % à 4.474,42 $ l'once , alors que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord avec l'Iran, pesant sur le dollar et les rendements

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , progressent respectivement de 1,2 % et 3 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N progressent de 0,9 % à 2,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO ont progressé de 3,3 % et Kinross Gold K.TO a gagné 3 %