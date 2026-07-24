Les actions des sociétés aurifères progressent alors que l'or revient en territoire positif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L' XAU= de l'or au comptant progresse de 0,1% à 4 053,78 dollars l'once, après avoir reculé d'environ 0,6% plus tôt dans la séance

** Les cours se redressent alors que le pétrole recule, les investisseurs surveillant l'évolution de la situation au Moyen-Orient à la recherche d'indices sur l'inflation énergétique et les perspectives de taux aux États-Unis

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 1,2% et 0,5%

** Sociétés minières sud-africaines: AngloGold Ashanti

AU.N en hausse de 1,3%, Gold Fields GFI.N gagne 1,4% et Harmony Gold HMY.N progresse de 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N gagne 0,8% et Kinross Gold KGC.N progresse d'environ 1%