 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des grandes banques américaines poursuivent leur baisse, les prévisions de la BofA pesant sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 18:28
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

15 septembre - ** La chute des actions des grandes banques américaines s'est poursuivie mardi, à la suite des prévisions décevantes de Bank of America BAC.N concernant ses activités de banque d'investissement au troisième trimestre

** Goldman Sachs GS.N a chuté de 3 %, JPMorgan Chase

JPM.N a perdu 1,6 %, Bank of America BAC.N a reculé de 0,9 %, Morgan Stanley MS.N a chuté de 2,3 % et Citigroup C.N a reculé de 1 %

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a reculé de 0,9 %

** Lundi, le directeur général de BofA a estimé que les commissions de banque d’investissement au troisième trimestre se situeraient entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars, avec des revenus stables pour les activités de vente et de transactions

** « Les révélations de BofA … suscitent une certaine nervosité. La dynamique des méga-introductions en bourse ne s’est pas poursuivie au troisième trimestre, et les inquiétudes exprimées ce week-end concernant le rythme de développement de l’IA pourraient encore ralentir cette dynamique » – Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research

** La forte hausse du rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a également pesé sur le moral des acteurs du marché

** « La crainte est que ce contexte de taux perdure pendant des mois et ait un impact très négatif sur la croissance au quatrième trimestre » – Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
59,585 USD NYSE +0,20%
CITIGROUP
135,455 USD NYSE -0,54%
GOLDMAN SACHS GR
961,220 USD NYSE -2,74%
JPMORGAN CHASE
344,900 USD NYSE -1,50%
MORGAN STANLEY
202,580 USD NYSE -1,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Traders sur le New York Stock Exchange le 14 septembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Des taux au plus haut depuis 2007 plombent les marchés avant la Fed
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:59 

    Des taux d'intérêt au plus haut depuis la crise de 2007-2008 plombaient mardi les marchés déjà sonnés par le pétrole, l'inflation et l'IA à la veille de la décision de la Fed sur ses propres taux. "La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera vraisemblablement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney au cours de la deuxième journée du premier Sommet sur l'investissement au Canada, à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )
    Carney fait les yeux doux aux investisseurs et rassure sur sa relation avec Washington
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:56 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est évertué mardi à dépeindre son pays comme le lieu où investir, tout en tentant de rassurer banquiers et fonds internationaux sur l'avenir de la relation du Canada avec les Etats-Unis. Déterminé à réduire la dépendance ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en recul, L'Oréal passe devant LVMH
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:53 

    La Bourse de Paris a encore terminé en baisse mardi, minée par la hausse du pétrole et l'envolée des taux avant la décision de la Réserve fédérale mercredi. Le CAC 40 a perdu 27,50 points (-0,34%) à 8.090,28 points au fil d'une séance où L'Oréal (-0,78%) s'est ... Lire la suite

  • La police turque escorte des manifestants arrêtés vers un bus lors d'un rassemblement devant le palais de justice d'Istanbul, le 15 septembre 2026, pour protester contre l'arrestation et le ciblage croissant de militants LGBTQ ( AFP / Ozan KOSE )
    L'opération anti-LGBT+ en Turquie se poursuit, les protestations aussi
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:49 

    L'opération anti-LGBT des autorités turques, entamée dimanche, s'est poursuivie mardi avec l'arrestation d'une centaine de personnes à Ankara et Istanbul, provoquant la colère des partis d'opposition et d'organisations de défense des droits humains. Selon des avocats, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,98 +2,35%
CAC 40
8 090,28 -0,34%
TOTALENERGIES
80,49 +1,21%
SOITEC
123 -0,32%
DBT
0,085 +2,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank