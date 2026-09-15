Les actions des grandes banques américaines poursuivent leur baisse, les prévisions de la BofA pesant sur le moral des investisseurs

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(Actualités)

15 septembre - ** La chute des actions des grandes banques américaines s'est poursuivie mardi, à la suite des prévisions décevantes de Bank of America BAC.N concernant ses activités de banque d'investissement au troisième trimestre

** Goldman Sachs GS.N a chuté de 3 %, JPMorgan Chase

JPM.N a perdu 1,6 %, Bank of America BAC.N a reculé de 0,9 %, Morgan Stanley MS.N a chuté de 2,3 % et Citigroup C.N a reculé de 1 %

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a reculé de 0,9 %

** Lundi, le directeur général de BofA a estimé que les commissions de banque d’investissement au troisième trimestre se situeraient entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars, avec des revenus stables pour les activités de vente et de transactions

** « Les révélations de BofA … suscitent une certaine nervosité. La dynamique des méga-introductions en bourse ne s’est pas poursuivie au troisième trimestre, et les inquiétudes exprimées ce week-end concernant le rythme de développement de l’IA pourraient encore ralentir cette dynamique » – Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research

** La forte hausse du rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a également pesé sur le moral des acteurs du marché

** « La crainte est que ce contexte de taux perdure pendant des mois et ait un impact très négatif sur la croissance au quatrième trimestre » – Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management