Les actions des fabricants chinois de modules optiques s'effondrent après l'annonce d'un projet d'interdiction des importations aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes) par Samuel Shen et Summer Zhen

Les actions des fabricants chinois de modules optiques, tels que Zhongji Innolight 300308.SZ , ont chuté mercredi après la publication d’un article de Reuters indiquant que l’administration Trump préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données.

L’indice CSI300 des services de télécommunications

.CSI000916 a chuté jusqu'à 9 % en début de séance.

Les fabricants de modules optiques dépendants des exportations, notamment Zhongji Innolight, Eoptolink Technology

300502.SZ et Suzhou TFC Optical Communications 300349.SZ , ont enregistré de fortes baisses.

Le gouvernement américain travaille actuellement, pour des raisons de sécurité nationale, à une mesure visant à interdire les importations de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique au sein des centres de données, a rapporté Reuters.

Cette nouvelle menace de porter un coup à la confiance déjà fragile dans les valeurs chinoises du matériel d’IA après une vague de ventes massives, mais certains analystes estiment que le marché pourrait réagir de manière excessive.

“Nous estimons que le risque que cette interdiction se concrétise sous l’administration Trump est faible”, a déclaré Jefferies dans une note.

“Nous pensons que cette initiative constitue une tactique de négociation américaine en vue de la visite du président Xi aux États-Unis en septembre, d’autant plus que la Chine applique des contrôles à l’exportation des terres rares, qui affectent l’industrie optique américaine.”

L’impact psychologique s’est clairement fait sentir mercredi, les investisseurs se débarrassant massivement des actions des fabricants de modules optiques alors même que celles des fabricants de puces nationaux s’envolaient.

L’action de Zhongji Innolight — dixième plus grande société cotée en Chine en termes de capitalisation boursière — a chuté d’environ 10 % tant à Shanghai qu’à Hong Kong.

Le fabricant chinois de composants optiques a réalisé 62 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis au premier trimestre. Il avait averti plus tôt cette année qu’une escalade des tensions commerciales sino-américaines pourrait entraîner une forte baisse de ses résultats, voire des pertes.

L’action d’Eoptolink Technology, qui réalise 96 % de son chiffre d’affaires sur les marchés étrangers, a chuté de 10 %. TFC Optical, également fortement dépendante des marchés étrangers, a reculé d’environ 6 %.

“La décision américaine n’est pas surprenante, car sa politique à l’égard de la Chine est motivée par deux facteurs: les préoccupations liées aux déséquilibres commerciaux et les efforts visant à freiner les avancées technologiques de la Chine”, a déclaré Zhan Kai, associé du cabinet d’avocats Dacheng à Shanghai.

Les États-Unis s’orientent de plus en plus vers le blocage des investissements chinois et de l’accès de la Chine à leur marché, plutôt que vers le blocage des transferts de technologies vers la Chine, a-t-il ajouté.

“Pour les entreprises chinoises, la priorité est de diversifier de manière proactive leur clientèle et leurs marchés cibles… plutôt que de se contenter d’acquérir des technologies.”