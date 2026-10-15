Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent, les craintes liées à la hausse des taux d'intérêt suscitant des inquiétudes quant aux dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en pré-ouverture, alors que la hausse des rendements obligataires et les craintes liées à une hausse des taux de la Fed menacent d’augmenter les coûts d’emprunt et de freiner les dépenses d’infrastructure liées à l’IA

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 4,3 % lors de la séance précédente, atteignant son plus bas niveau depuis environ un mois; le titre est en baisse depuis le 7 octobre

** Micron MU.O recule de 4,3 %, Western Digital WDC.O de 5,6 % et Sandisk SNDK.O de 5,3 %

** Nvidia NVDA.O recule de 1,7 %, Broadcom AVGO.O perd 1,6 %, Intel INTC.O baisse de 3,8 %, Qualcomm QCOM.O recule de 1,8 % et Advanced Micro Devices AMD.O perd 3,4 %

** Les informations parues cette semaine dans les médias, selon lesquelles le fabricant chinois de puces mémoire CXMT aurait réalisé des “progrès majeurs” sur une nouvelle architecture de cellules visant à augmenter la densité de mémoire, ont également pesé sur les valeurs mondiales du secteur des puces

** Malgré cette vague de ventes, l’indice des puces de Philadelphie affiche toujours une hausse d’environ 65 % depuis le début de l’année, soutenu par les anticipations d’une forte demande liée à l’IA