Les actions des entreprises du secteur de la santé animale remontent après un cas de ver de la viande au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

4 juin - ** Les actions des sociétés spécialisées dans la santé animale progressent après que le ministère américain de l'Agriculture a confirmé la détection de la mouche du vis du Nouveau Monde (NWS) chez un veau âgé de trois semaines au Texas

** Zoetis ZTS.N gagne 3,7%, Elanco Animal Health ELAN.N bondit de 2,3%

** Le vaccin à base de doramectine de Zoetis bénéficie d'une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA américaine pour la prévention et le traitement des infestations causées par le NWS

** Elanco propose plusieurs options de traitement ou de prévention pour les chiens, les chats et divers animaux d'élevage afin de les protéger contre le NWS

** Le NWS est une mouche parasite dont les larves infestent les tissus vivants des animaux à sang chaud, provoquant une destruction tissulaire grave, une douleur atroce et une mort rapide chez les animaux hôtes

** "Nous nous attendrions à ce qu'ELAN tire un plus grand bénéfice de cette situation, compte tenu de la part plus importante de son chiffre d'affaires provenant du bétail américain (environ 20% du chiffre d'affaires total en 2025, contre environ 9% pour Zoetis), si l'épidémie venait à s'aggraver", déclare KeyBanc Capital Markets

** Compte tenu de l'évolution de la séance, ZTS recule de 36,2% et ELAN progresse de 11,3% depuis le début de l'année