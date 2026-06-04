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Les actions des entreprises du secteur de la santé animale remontent après un cas de mouche à vis du Nouveau Monde au Texas
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions des entreprises du secteur de la santé animale progressent après la confirmation d'un cas de mouche à vis du Nouveau Monde (NWS) au Texas

** Zoetis ZTS.N gagne 4,3%, Elanco Animal Health ELAN.N bondit de 5,1%

** Le vaccin à base de doramectine de Zoetis bénéficie d'une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA américaine pour la prévention et le traitement des infestations causées par la mouche à vis du Nouveau Monde

** Elanco propose plusieurs options de traitement ou de prévention pour les chiens, les chats et divers animaux d'élevage afin de les protéger contre le NWS

** Le NWS est une mouche parasite dont les larves infestent les tissus vivants des animaux à sang chaud, notamment le bétail, les animaux de compagnie, la faune sauvage et les humains

** Une infestation peut entraîner une destruction tissulaire grave, une douleur atroce et la mort rapide des animaux hôtes si elle n'est pas traitée

** Compte tenu de l'évolution de la séance, ZTS recule de 35,9% et ELAN progresse de 15,2% depuis le début de l'année

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ZOETIS RG-A
81,120 USD NYSE +4,51%
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