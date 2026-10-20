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Les actions des compagnies de croisière s'envolent alors que le prix du pétrole brut recule
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des opérateurs de croisière américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,1% à 108,32 dollars, tandis que ceux sur le WTI CLc1 perdent environ 0,9% à 102,74 dollars O/R

** Les opérateurs de croisière Carnival Corp CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N progressent respectivement de 3,4% et 3,7%

** Viking Holdings VIK.N et Royal Caribbean RCL.N progressent respectivement de 3,6% et 3,3%

** Le carburant représente l’une des principales charges d’exploitation des compagnies de croisière

** Depuis le début de l’année, CCL recule de 10,5%, NCLH d’environ 30%, tandis que RCL progresse de 4,5% et VIK d’environ 22%

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