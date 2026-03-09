Les actions des compagnies aériennes sont malmenées par la flambée des prix du pétrole et l'intensification de la guerre contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole bondit de 20 % lundi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet 2022

* Des passagers bloqués paient des sommes colossales pour fuir le Moyen-Orient

* Les conflits mettent à rude épreuve la santé mentale des pilotes

(Ajout d'actions de compagnies aériennes indiennes au paragraphe 12 et d'informations générales aux paragraphes 16 et 17) par Julie Zhu

La hausse des prix du pétrole et l'escalade de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont affecté les actions des compagnies aériennes en Asie lundi, augmentant la pression sur les transporteurs qui naviguent déjà dans un espace aérien restreint alors que les voyageurs s'efforcent d'échapper au conflit au Moyen-Orient.

La guerre a fait grimper les prix des carburants , le pétrole ayant bondi de 20 % dans les premiers échanges lundi, atteignant son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, en raison des craintes d'un resserrement de l'offre et de perturbations prolongées des expéditions.

Les passagers bloqués ont déboursé des sommes considérables pour fuir le Moyen-Orient, en se précipitant à la dernière minute à l'aéroport, en se déplaçant par voie terrestre vers des centres moins touchés et des avions de chasse ont parfois escorté des avions de passagers.

La plupart des espaces aériens de la région étant toujours fermés en raison des craintes liées aux missiles et aux drones, certaines personnes se sont tournées vers des jets privés , alors que les vols charters et les services commerciaux limités peinent à évacuer des dizaines de milliers de voyageurs.

Depuis le 28 février, date du début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, jusqu'au 8 mars, plus de 37 000 vols à destination et en provenance du Moyen-Orient ont été annulés, selon les données de Cirium.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que l'environnement opérationnel des compagnies aériennes était déjà difficile avant la crise du Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole, en raison de l'incertitude politique et économique et des problèmes de la chaîne d'approvisionnement .

"Aujourd'hui, ce niveau d'incertitude déjà élevé s'est encore accru", a-t-il déclaré.

Les actions des compagnies australiennes Qantas Airways

QAN.AX , Air New Zealand AIR.NZ , Cathay Pacific 0293.HK , Japan Airlines 9201.T , Korean Air Lines 003490.KS et des principales compagnies aériennes chinoises China Southern

1055.HK et China Eastern 0670.HK ont toutes chuté de 4 % à plus de 10 % lundi.

Les actions des transporteurs indiens IndiGo INGL.NS et SpiceJet SPJT.BO ont chuté respectivement de 7,5 % et 5,6 %.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation. Certaines grandes compagnies aériennes asiatiques et européennes ont mis en place des couvertures pétrolières , mais les compagnies aériennes américaines ont largement abandonné cette pratique au cours des deux dernières décennies.

"Si le brut augmente de 20 %, le kérosène augmente plusieurs fois plus, car il est encore plus rare, ce qui augmente considérablement les coûts d'exploitation ainsi que les ressources des équipages qui sont sollicitées en raison des temps de vol plus longs lorsque l'espace aérien est fermé", a déclaré Subhas Menon, directeur de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique.

La couverture peut protéger les compagnies aériennes contre les hausses de prix du carburant grâce à l'utilisation de contrats dérivés. Mais elle peut aussi se retourner contre les compagnies aériennes lorsque les prix baissent, les exposant à des taux supérieurs à ceux du marché dans les swaps - un certain type de contrat de couverture qui a porté préjudice à certaines compagnies aériennes dans le passé.

LES PERTURBATIONS DES VOYAGES PERSISTENT AVEC L'ESCALADE DE LA GUERRE

L'espace aérien étant fortement limité, les compagnies aériennes ont été contraintes de réorienter leurs vols, d'emporter du carburant supplémentaire ou de faire des escales de ravitaillement supplémentaires pour se prémunir contre les déroutements soudains ou les trajectoires de vol plus longues empruntant des couloirs plus sûrs.

Ensemble, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent normalement environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié de tous les passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique, selon les données de Cirium.

L'Australie a demandé aux membres de la famille et aux personnes à charge des fonctionnaires diplomatiques aux Émirats arabes unis de quitter le pays, à la suite de l'escalade qui a vu plusieurs villes du Golfe subir des bombardements iraniens et a conduit à une brève fermeture de l'aéroport international de Dubaï samedi.

L'aéroport international de Mascate, à Oman, a demandé aux opérateurs de jets privés d'éviter d'utiliser le site pour des "vols supplémentaires", donnant la priorité aux vols gouvernementaux et commerciaux, alors que de nouvelles fermetures de l'espace aérien ont mis à mal les tentatives de la région d'augmenter les voyages, selon un courriel consulté par Reuters.

Les vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie de Turkish Airlines THYAO.IS , AJet, Pegasus PGSUS.IS et SunExpress ont été annulés jusqu'au 13 mars, a déclaré dimanche le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu.

Les États-Unis ont effectué plus d'une douzaine de vols charters et évacué des milliers d'Américains du Moyen-Orient depuis la semaine dernière, a déclaré le département d'État américain ce week-end.

Air India a ajouté des dizaines de vols vers des destinations en Europe et en Amérique du Nord jusqu'au 18 mars, la fermeture de l'espace aérien du Moyen-Orient ayant fait grimper la demande de vols sans escale.

Alors que la guerre s'intensifie, les pilotes ont déclaré à Reuters que l'accumulation des conflits - de l'Ukraine à l'Afghanistan et à Israël - a accru la pression sur leur santé mentale, car ils sont contraints de gérer un espace aérien de plus en plus réduit et un barrage de drones militaires.