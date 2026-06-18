Les actions des compagnies aériennes progressent alors que les cours du pétrole chutent à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 juin - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ont progressé jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveaudepuis trois mois et demi
** Le Brent a chuté à son plus bas niveau depuis le 2 mars, premier jour de cotation après les premières frappes américano-israéliennes contre l'Iran, tandis que le WTI a chuté à son plus bas niveau depuis le 4 mars O/R
** American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines
LUV.N progressent de 1,3 % à 1,5 %
** United Airlines UAL.O gagne 2,5 %, Alaska Air ALK.N progresse de 1 %
** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR affiche une hausse de 6,6 % depuis le début de l'année
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