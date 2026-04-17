Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent après que l'Iran a déclaré qu'Hormuz était ouvert

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(Mises à jour)

17 avril -

** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent après que l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz ouvert pour la navigation commerciale pendant le cessez-le-feu au Liban, entraînant les prix du pétrole vers le bas

** American Airlines AAL.O augmente de 8,1 %, Jetblue

JBLU.O progresse de 7,9 %, United Airlines UAL.O enregistre une hausse de10,6 %

** Delta Air Lines DAL.N gagne 6,4 %, Southwest Airlines

LUV.N ajoute 9,2 %

**En incluant les gains de la séance, le sous-indice S&P 500 Passenger Airlines .SPLRCALI a augmenté de près de 2 % depuis le début de l'année