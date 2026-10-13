Les actions de Wall Street reculent légèrement en début de séance, les banques s'affaiblissant après la publication de leurs résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq en légère baisse en début de séance

* Le secteur de la santé arrive en tête des baisses du S&P 500; celui des services de communication affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1 %

* Le dollar recule; le pétrole brut américain et l'or s'affaiblissent; le bitcoin progresse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,22 %

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS DE WALL STREET RECULENT LÉGÈREMENT EN DÉBUT DE SÉANCE, LES BANQUES S'AFFAIBLISSANT APRÈS LA PUBLICATION DE LEURS RÉSULTATS

Les trois principaux indices boursiers américains sont en légère baisse en début de séance ce mardi, les actions des grandes banques étant pour la plupart en recul après la publication de leurs résultats trimestriels.

L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de plus de 1 % en début de séance, les fabricants de mémoires étant sous pression .

L'action Wells Fargo WFC.N recule de plus de 2 %, tandis que celle de JPMorgan JPM.N perd 0,8 % et que celle de Goldman Sachs GS.N reste pratiquement inchangée, toutes à la suite de la publication de leurs rapports trimestriels, qui ont en substance donné le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre du S&P 500.

À l’inverse, l’action UnitedHealth UNH.N progresse de plus de 1 % après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, grâce à une réduction des dépenses médicales et à une amélioration des marges dans certaines divisions.

Voici un aperçu du marché en début de séance:

(Caroline Valetkevitch)

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