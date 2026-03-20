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Les actions de Super Micro plongent alors que les États-Unis inculpent son cofondateur et deux autres personnes pour contrebande de puces d'IA vers la Chine
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Super Micro ont chuté de 27% vendredi après que les procureurs américains ont accusé trois personnes liées à la société, y compris son cofondateur, d'avoir aidé à faire passer en contrebande des milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine. La baisse enregistrée dans les échanges avant bourse effacerait près de5 milliards de dollars de la valeur de marché de Super Micro SMCI.O , qui s'élève à 18,49 milliards de dollars, si les pertes se maintiennent.

Les procureurs américains n'ont pas nommé Super Micro - l'un des principaux constructeurs de serveurs d'IA utilisant les puces de Nvidia - dans la plainte. La société a confirmé qu'elle n'était pas citée comme défendeur dans l'affaire elle avait coopéré avec les enquêteurs. Le ministère de la justice a inculpé son cofondateur Yih-Shyan Liaw, le directeur des ventes du bureau de Taïwan Ruei-Tsang Chang et l'entrepreneur Ting-Wei Sun pour des allégations de manœuvre complexe visant à envoyer des serveurs fabriqués aux États-Unis via Taïwan vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est. De là, ils étaient placés dans des boîtes non marquées et envoyés en Chine. Les accusésont été inculpés pour avoir aidé à faire passer en contrebande au moins 2,5 milliards de dollars de technologie américaine d'intelligence artificielle vers la Chine, avec des produits d'une valeur de plus d'un demi-milliard de dollars envoyés entre avril et la mi-mai 2025, a déclaré le ministère de la justice.

Super Micro a mis les employés en congé et a mis fin à ses relations avec l'entrepreneur.

Les États-Unis ont imposé des contrôles sur les exportations de puces en 2022 pour s'assurer que l'armée de Pékin ne bénéficierait pas de leur technologie et pour ralentir le développement des efforts de la Chine en matière d'intelligence artificielle.

La société Super Micro, basée à San Jose, en Californie, a déclaré plus tôt que les restrictions concernaient certains produits, notamment ceux qui contiennent les circuits intégrés Nvidia A100 et H100, entre autres. L'explosion de la demande de puces d'intelligence artificielle a fait grimper l'évaluation de Super Micro à 67 milliards de dollars en 2024, mais la pression sur les marges liée à la construction de serveurs coûteux et les allégations du vendeur à découvert Hindenburg , aujourd'hui dissous , ont depuis fait chuter l'action.

Valeurs associées

SUPER MICRO
30,7900 USD NASDAQ +1,45%
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