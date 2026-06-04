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Les actions de ServiceTitan bondissent grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action du développeur de logiciels ServiceTitan TTAN.O bondit de 12,8 % à 83,86 $ après la clôture

** TTAN prévoit un chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre compris entre 284 et 286 millions de dollars, supérieuraux estimations compilées par LSEG qui s'élèvent à 281,2 millions de dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2027 compris entre 1,13 et 1,14 milliard de dollars, également supérieur aux estimations de 1,12 milliard de dollars

** TTAN annonce un chiffre d'affaires total de 268,8 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 256,7 millions de dollars

** “Au cours du premier trimestre, nous avons plus que doublé le nombre de sites sur Max; nous optimisons nos processus internes, automatisons l'intégration des clients et prévoyons de doubler à nouveau le nombre de sites sur Max au cours du deuxième trimestre”, déclare Vahe Kuzoyan, cofondateur et président

** Les actions de TTAN ont perdu plus de 30 % depuis le début de l'année

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