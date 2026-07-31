Les actions de Puma chutent, les investisseurs étant déçus par l'absence de révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en baisse de 9,4 % à taux de change constant, à 1,69 milliard d'euros

* La perte d'EBIT du deuxième trimestre s'est avérée moins importante que prévu, à 53,1 millions d'euros

* Les prévisions annuelles sont maintenues

* Le cours de l'action recule de près de 7 %

(Ajout des commentaires du directeur financier issus de la conférence de presse, d'un commentaire d'analyste et d'une mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Ozan Ergenay et Linda Pasquini

Le fabricantde vêtements de sportPuma

PUMG.DE a annoncé vendredi une perte d'exploitation au deuxième trimestre moins importante que prévu et a confirmé ses prévisions pour l'année, alors que les ventes ont continué de baisser dans un contexte de faible demande.

L'action Puma a chuté jusqu'à 7 % en début de séance, les investisseurs ayant été déçus que la société n'ait pas revu ses prévisions à la hausse.

La société allemande a réduit ses coûts, supprimé des emplois et remanié sa direction afin de redresser son activité, dans un contexte de faible demande et de difficultés rencontrées par le secteur en raison des droits de douane américains.

Elle a enregistré une perte d’exploitation (EBIT) de 53,1 millions d’euros au deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 68,7 millions d’euros selon un sondage réalisé par la société , grâce à la réduction des dépenses liée à son programme de rationalisation des coûts et aux remboursements de droits de douane américains.

La société a confirmé ses prévisions annuelles , qui intègrent désormais un impact potentiel lié au conflit au Moyen-Orient ainsi que des effets positifs éventuels découlant de la baisse des taux de droits de douane et des remboursements de droits de douane d’un montant légèrement supérieur ou inférieur à 50 millions d’euros.

UNE ANNÉE DE TRANSITION

L'action Puma reculait de près de 5 % à 26,83 €, à 09h05 GMT, après avoir limité une partie de ses pertes antérieures. Elle avait progressé de 25 % cette année, portée par les anticipations d'un redressement de l'activité.

“Compte tenu de l’absence de révisions positives implicites des bénéfices, nous n’exclurions pas quelques prises de bénéfices en début de matinée,” a écrit Felix Dennl, analyste chez Metzler à Francfort, dans une note adressée à ses clients.

Puma a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de ses concurrents plus importants, Nike et Adidas, ainsi que de nouveaux entrants sur le marché.

Les analystes de JP Morgan ont également indiqué que l’absence de révision à la hausse des prévisions à ce stade pourrait s’avérer légèrement décevante, malgré des résultats globalement conformes aux attentes et le fait que l’entreprise soit “sur la bonne voie en cette année de transition”.

Le chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 9,4 % à taux de change constants, s’établissant à 1,69 milliard d’euros (1,94 milliard de dollars), dans un contexte de baisse de la demande pour ses tenues de sport et ses baskets sur la plupart de ses marchés.

La société s’attend à ce que ses performances s’améliorent au cours du trimestre actuel par rapport au précédent, même si elle prévoit toujours une baisse du chiffre d’affaires alors qu’elle poursuit la liquidation de ses stocks et fait face à une demande faible, a déclaré le directeur financier Mark Langer aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Le bénéfice du deuxième trimestre inclut un effet positif de 11,5 millions d’euros provenant de remboursements de droits de douane s’élevant au total à 15,4 millions d’euros, après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé en février les taxes d’urgence imposées par le gouvernement , a indiqué la société dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8692 euros)