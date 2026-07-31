Guerre commerciale : la Chine "profondément préoccupée" par les dernières restrictions des Etats-Unis à son encontre

Donald Trump et Xi Jinping à Pékin le 15 mai 2026. ( POOL / EVAN VUCCI )

La semaine dernière, les Etats-Unis ont imposé à la Chine et à 59 autres pays de nouveaux droits de douane en raison de préoccupations liées au travail forcé.

Nouvelles tensions entre Pékin et Washington. Lors d'un appel jeudi 30 juillet, le plus haut responsable du commerce en Chine a déclaré à ses homologues américains que Pékin était "profondément préoccupé" par les dernières restrictions commerciales de Washington à son encontre, selon l'agence de presse officielle Xinhua .

Lors d'une visioconférence entre le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le représentant américain au commerce (USTR) Jamieson Greer, "la partie chinoise a exprimé sa vive préoccupation concernant les récentes restrictions économiques et commerciales des États-Unis à l'encontre de la Chine", a indiqué Xinhua. De son côté, Scott Bessent a expliqué sur X avoir déclaré "attendre que Pékin respecte ses engagements concernant les terres rares et les produits agricoles américains". "Nous avons également discuté de la mise en place du conseil pour le commerce et l'investissement en tant que mécanisme vers des relations économiques plus équilibrées, constructives et équitables", a ajouté le secrétaire au Trésor.

Donald Trump a invité Xi Jinping à se rendre aux États-Unis en septembre

La Chine et les États-Unis ont passé une grande partie de l'année dernière empêtrés dans une guerre commerciale grandissante, mais sont parvenus à une trêve lorsque le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés en octobre dernier. Cependant, des tensions récentes menacent de remettre en cause cette trêve.

Pékin a condamné les nouveaux droits de douane américains imposés la semaine dernière à la Chine et à 59 autres pays en raison de préoccupations liées au travail forcé, et a mis en garde Washington contre le déclenchement d'une guerre commerciale. La Chine a accusé mercredi les États-Unis de chercher à "réprimer" les entreprises chinoises, après que Washington a interdit les importations de robots humanoïdes et quadrupèdes fabriqués à l'étranger.

L'entretien en visioconférence a été "franc, approfondi et constructif", selon Xinhua, les négociateurs ayant discuté du "maintien de liens économiques et commerciaux stables… et de la manière de traiter adéquatement les préoccupations mutuelles dans la prochaine phase". Lors de son voyage à Pékin en mai, Donald Trump a invité Xi Jinping à se rendre aux États-Unis en septembre, mais cette visite reste à confirmer.