Les actions de Pernod Ricard augmentent après la confirmation des négociations en vue d'une fusion

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Les actions du fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont augmenté d'environ 1,5 % vendredi matin, après avoir clôturé la séance précédente en baisse de près de 6 %, après avoir confirmé les discussions sur un éventuel rapprochement avec Brown-Forman BFb.N , le propriétaire de Jack Daniel's.