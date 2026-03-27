Les actions de Pernod Ricard augmentent après la confirmation des négociations en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions du fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont augmenté d'environ 1,5 % vendredi matin, après avoir clôturé la séance précédente en baisse de près de 6 %, après avoir confirmé les discussions sur un éventuel rapprochement avec Brown-Forman BFb.N , le propriétaire de Jack Daniel's.
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