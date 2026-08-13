La société indienne L&T en hausse après qu’une de ses filiales a décroché une commande de NVIDIA portant sur une usine dédiée à l’IA d’une valeur pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Larsen & Toubro LART.NS progressent de 1 % à 4 060 roupies ** Une filiale de l'entreprise d'ingénierie et de construction remporte une commande de 100 à 150 milliards de roupies (soit 1,05 à 1,57 milliard de dollars) pour la construction d' 'usine NVIDIA B300 dédiée à l'IA en Inde

** Cela marque l’entrée de la société sur le marché des usines d’IA; L&T déploiera l’infrastructure NVIDIA B300 sur le campus de son centre de données de Chennai

** Le titre est noté « conserver » en moyenne par 29 analystes; objectif de cours médian de 4 466,5 roupies – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 2,1 % depuis le début de l'année

(1 $ = 95,3600 roupies indiennes)