Les actions de Marvell reculent, les inquiétudes concernant le calendrier de comptabilisation du chiffre d'affaires lié à l'accord avec Google sur l'IA prenant le pas sur des résultats solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le calendrier des recettes liées à l'accord avec Google brouille les prévisions de Marvell

* Le directeur général Matt Murphy estime que le chiffre d'affaires lié à Google prendra davantage d'importance au cours de l'exercice 2029

* Selon les analystes, la hausse des revenus liés à Google était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures

Vendredi, l’action de Marvell Technology

MRVL.O a chuté de 8% à 223,1 dollars lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, les inquiétudes concernant le potentiel de hausse lié à son accord avec Google sur les puces d’IA ayant éclipsé les résultats meilleurs que prévu du concepteur de semi-conducteurs.

La société a conclu la semaine dernière un accord de puces sur mesure avec Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, qui pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033 et faire du géant de la recherche l’un de ses principaux actionnaires.

L’attention des investisseurs sur le calendrier de la contribution de cet accord au chiffre d’affaires a toutefois éclipsé les prévisions de hausse du chiffre d’affaires de la société pour les exercices 2027 et 2028.

“Les attentes étaient plus élevées, principalement en raison de l’accord avec Google”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, ajoutant que cette contribution était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures de l’entreprise.

Le directeur général Matt Murphy a déclaré que les objectifs de chiffre d’affaires de Marvell jusqu’à l’exercice 2028 tenaient déjà compte d’une partie des revenus liés à Google et que la contribution de cette opération serait bien plus significative au cours de l’exercice 2029.

La valeur des actions de la société a presque triplé cette année.

Marvell est l’un des grands gagnants de l’essor des infrastructures d’IA, les géants de la tech se tournant de plus en plus vers les puces sur mesure pour gagner en rentabilité et en performances.

“Bien que les résultats trimestriels et les prévisions à court terme n’aient pas été particulièrement enthousiasmants par rapport aux attentes, la combinaison de l’accord avec GOOGL, des perspectives avec Microsoft et du potentiel de croissance lié à la connectivité IA pourrait laisser entrevoir des chiffres importants, rendant réaliste l’objectif d’un BPA de 20 dollars avant la fin de la décennie”, ont déclaré les analystes de Melius Research dans une note.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Marvell à la suite de ces résultats, l’objectif médian de 275 dollars laissant entrevoir une hausse de 13,8% par rapport au cours de clôture de jeudi, selon les données de LSEG.

La société prévoit une croissance d'environ 45% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, à environ 12 milliards de dollars, contre une prévision antérieure d'environ 11,5 milliards de dollars, grâce à une augmentation des revenus liés aux centres de données.

Elle prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards de dollars pour l’exercice 2028, en hausse par rapport à son objectif précédent d’environ 16,5 milliards de dollars.

Marvell se négocie avec une prime par rapport à son concurrent Broadcom AVGO.O , avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 58,41 contre 32,15, selon les données compilées par LSEG.