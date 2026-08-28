 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Marvell reculent, les inquiétudes concernant le calendrier de comptabilisation du chiffre d'affaires lié à l'accord avec Google sur l'IA prenant le pas sur des résultats solides
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 12:54
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le calendrier des recettes liées à l'accord avec Google brouille les prévisions de Marvell

* Le directeur général Matt Murphy estime que le chiffre d'affaires lié à Google prendra davantage d'importance au cours de l'exercice 2029

* Selon les analystes, la hausse des revenus liés à Google était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures

Vendredi, l’action de Marvell Technology

MRVL.O a chuté de 8% à 223,1 dollars lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, les inquiétudes concernant le potentiel de hausse lié à son accord avec Google sur les puces d’IA ayant éclipsé les résultats meilleurs que prévu du concepteur de semi-conducteurs.

La société a conclu la semaine dernière un accord de puces sur mesure avec Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, qui pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033 et faire du géant de la recherche l’un de ses principaux actionnaires.

L’attention des investisseurs sur le calendrier de la contribution de cet accord au chiffre d’affaires a toutefois éclipsé les prévisions de hausse du chiffre d’affaires de la société pour les exercices 2027 et 2028.

“Les attentes étaient plus élevées, principalement en raison de l’accord avec Google”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, ajoutant que cette contribution était déjà largement prise en compte dans les prévisions antérieures de l’entreprise.

Le directeur général Matt Murphy a déclaré que les objectifs de chiffre d’affaires de Marvell jusqu’à l’exercice 2028 tenaient déjà compte d’une partie des revenus liés à Google et que la contribution de cette opération serait bien plus significative au cours de l’exercice 2029.

La valeur des actions de la société a presque triplé cette année.

Marvell est l’un des grands gagnants de l’essor des infrastructures d’IA, les géants de la tech se tournant de plus en plus vers les puces sur mesure pour gagner en rentabilité et en performances.

“Bien que les résultats trimestriels et les prévisions à court terme n’aient pas été particulièrement enthousiasmants par rapport aux attentes, la combinaison de l’accord avec GOOGL, des perspectives avec Microsoft et du potentiel de croissance lié à la connectivité IA pourrait laisser entrevoir des chiffres importants, rendant réaliste l’objectif d’un BPA de 20 dollars avant la fin de la décennie”, ont déclaré les analystes de Melius Research dans une note.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Marvell à la suite de ces résultats, l’objectif médian de 275 dollars laissant entrevoir une hausse de 13,8% par rapport au cours de clôture de jeudi, selon les données de LSEG.

La société prévoit une croissance d'environ 45% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, à environ 12 milliards de dollars, contre une prévision antérieure d'environ 11,5 milliards de dollars, grâce à une augmentation des revenus liés aux centres de données.

Elle prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards de dollars pour l’exercice 2028, en hausse par rapport à son objectif précédent d’environ 16,5 milliards de dollars.

Marvell se négocie avec une prime par rapport à son concurrent Broadcom AVGO.O , avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 58,41 contre 32,15, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ALPHABET-A
340,6500 USD NASDAQ -0,39%
BROADCOM
371,5400 USD NASDAQ +4,49%
MARVELL TECH
241,4500 USD NASDAQ -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 12:54:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,56 +18,64%
CAC 40
8 407,62 +1,05%
BIOPHYTIS
0,059 -8,53%
Pétrole Brent
89,32 -0,08%
SOCIETE GENERALE
72,21 +1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank