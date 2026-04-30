Les actions de KLA Corp chutent de plus de 3 % après la publication de prévisions décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action de KLA Corp KLAC.O a reculé de 3,3 % jeudi, ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations n'ayant pas suffi à convaincre les investisseurs, alors que la société mise sur une forte demande pour ses outils de fabrication de puces, les fabricants augmentant leur production de processeurs haut de gamme destinés à l'intelligence artificielle ** KLAC a prévu jeudi un chiffre d'affaires de 3,58 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, avec une marge de fluctuation de 200 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,54 milliards de dollars selon LSEG

** Son estimation du bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre, à 9,87 dollars par action (plus ou moins 1,00 dollar), se compare aux prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 9,80 dollars par action, ce qui place la limite inférieure de sa fourchette en dessous des attentes du marché.

** L'analyste d'UBS Timothy Arcuri a écrit que KLAC s'est situé dans la moitié supérieure de ses prévisions, mais n'a donné que des indications « à peu près conformes » pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année; ainsi, « face à des concurrents qui revoient tous leurs chiffres à la hausse, cela risque d'être perçu négativement ».

** M. Arcuri a ajouté qu’il continuait de voir « KLAC peiner à suivre le rythme, principalement parce qu’une grande partie de la croissance de cette année et de l’année prochaine provient du secteur de la mémoire, où son exposition, bien qu’en amélioration, est structurellement bien inférieure à celle de ses pairs ».

** Néanmoins, au moins 12 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour le titre après la publication du rapport. Son objectif de cours médian s'établit actuellement à 1 825 dollars, contre 1 700 dollars il y a un mois selon LSEG, qui recense 30 notations d'analystes: 8 « achat fort », 11 « achat » et 11 « conserver ».

** Le titre a clôturé à 1 755,44 dollars après avoir chuté jusqu'à 1 646 dollars plus tôt dans la séance. Il affiche toujours une hausse de plus de 44 % depuis le début de l'année, contre un gain de plus de 47 % pour l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX