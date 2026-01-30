Les actions de jeux vidéo chutent suite au modèle d'IA de Google qui transforme les invites en mondes jouables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Zaheer Kachwala

Les actions des sociétés de jeux vidéo ont fortement chuté dans les échanges de l'après-midi vendredi après que Google GOOGL.O d'Alphabet a déployé son modèle d'intelligence artificielle capable de créer des mondes numériques interactifs à l'aide de simples invites.

Les actions du fabricant de "Grand Theft Auto" Take-Two Interactive TTWO.O ont chuté de 10%, la plateforme de jeux en ligne Roblox RBLX.N a perdu plus de 12%, tandis que le fabricant de moteurs de jeux vidéo Unity Software U.N a chuté de 21%.

Le modèle d'IA, baptisé "Project Genie", permet aux utilisateurs de simuler un environnement réel à l'aide d'invites textuelles ou d'images téléchargées, ce qui pourrait bouleverser la manière dont les jeux vidéo sont fabriqués depuis plus d'une décennie et obliger les développeurs à s'adapter à cette technologie en constante évolution.

"Contrairement aux expériences explorables en 3D statiques, Genie 3 génère le chemin à suivre en temps réel au fur et à mesure que vous vous déplacez et interagissez avec le monde. Il simule la physique et les interactions pour les mondes dynamiques", a déclaré Google dans un billet de blog jeudi.

Traditionnellement, la plupart des jeux vidéo sont construits à l'intérieur d'un moteur de jeu tel que l'"Unreal Engine" d'Epic Games ou l'"Unity Engine", qui gère des processus complexes tels que la gravité dans le jeu, l'éclairage, le son et la physique des objets ou des personnages.

"Nous assisterons à une véritable transformation du développement et de la production lorsque la conception basée sur l'IA commencera à créer des expériences qui lui sont propres, au lieu de simplement accélérer les flux de travail traditionnels", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

Project Genie pourrait également raccourcir les longs cycles de développement et réduire les coûts, car la création de certains titres haut de gamme nécessite cinq à sept ans et des centaines de millions de dollars.

Les développeurs de jeux vidéo adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle pour se démarquer dans un secteur très concurrentiel dominé par de grands acteurs. Une étude de Google réalisée l'année dernière a montré que près de 90 % des développeurs de jeux utilisent des agents d'intelligence artificielle.

Toutefois, l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est un sujet controversé, de nombreuses personnes craignant que cette technologie n'entraîne une vague de suppressions d'emplois, alors que le secteur a connu un nombre record de licenciements ces dernières années pour se remettre d'un marasme post-pandémique.