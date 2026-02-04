information fournie par Boursorama avec Media Services • 04/02/2026 à 10:03

Enquête européenne sur le géant de l'éolien Goldwind : la Chine accuse l'UE de mesures "discriminatoires" et "protectionnistes"

La Commission européenne craint que les importantes subventions accordées, selon elle, par Pékin à Goldwind "nuisent à la concurrence" dans l'éolien.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Au lendemain de l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une enquête approfondie sur le géant chinois des turbines Goldwind pour concurrence déloyale, la Chine a accusé l'Union européenne de prendre des mesures "discriminatoires" et "protectionnistes".

"L'Union européenne recourt de manière fréquente à des instruments commerciaux et économiques unilatéraux, prenant à l'égard des entreprises chinoises des mesures discriminatoires et restrictives", a affirmé Lin Jian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

"Ce sont là des signaux protectionnistes, qui nuisent à l'image de l'UE et sapent la confiance des entreprises chinoises souhaitant investir en Europe ", a-t-il indiqué lors d'un point presse régulier.

Subventions chinoises

Il a appelé l'Union européenne à "honorer ses engagements en matière d'ouverture des marchés et à respecter le principe de concurrence loyale".

La Commission européenne a indiqué mardi dans un communiqué craindre que les importantes subventions accordées, selon elle, par Pékin à Goldwind "nuisent à la concurrence" dans l'éolien.

La Chine, acteur majeur du secteur depuis la fin des années 2000, s'est installée ces dernières années au premier rang mondial.

De nombreux pays occidentaux s'alarment de l'afflux d' exportations chinoises bon marché déstabilisant les fabricants locaux, comme Vestas au Danemark ou GE Vernova aux États-Unis.

L'UE avait déjà annoncé ouvrir une première enquête sur le dossier en avril 2024.