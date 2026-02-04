Henkel s'apprête à acquérir Stahl pour 2,1 mds d'euros, annonce Wendel

( AFP / INA FASSBENDER )

La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi dans un communiqué avoir signé un accord de cession de sa participation dans Stahl, spécialiste des revêtements, en vue de la vendre à l'allemand Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat...) à hauteur de 1,2 milliard d'euros.

"En plus de Wendel (68,5% du capital), BASF (16,1%), Clariant (14,6%) et les autres actionnaires minoritaires de Stahl céderont également leurs parts dans Stahl à Henkel", est-il précisé dans le communiqué de Wendel, pour une acquisition valorisée au total à 2,1 milliards d'euros.

Cette vente ne concerne pas Muno, qui recouvre l'activité de produits chimiques pour le traitement du cuivre, dont Stahl s'est séparée au début de l'année et qui restera détenue majoritairement par Wendel, précise la société d'investissements.

A la Bourse de Paris, l'action de Wendel bondissait de 5,85% vers 08H45 GMT, à 86,00 euros.

Stahl est une entreprise spécialisée dans les "revêtements de spécialité et traitements de surface pour matériaux flexibles", précise le site internet de Wendel, indiquant qu'on trouve ses produits "dans les industries de l'automobile, de l'habillement, du luxe, de la chaussure" entre autres.

En 2024, Stahl a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 930,2 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 181 millions d'euros.

Malgré l’acquisition du fabricant de vernis, encres et adhésifs pour l'industrie des arts graphiques Weilburger en 2024, la croissance de Stahl était ralentie l’an dernier par "un environnement tarifaire instable, générant de l’incertitude chez les clients, et qui a notamment affecté la performance et les volumes dans le segment du cuir", expliquait Wendel lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre le 24 octobre 2025.