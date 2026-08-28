Les actions de Gap s'envolent après la nomination d'un nouveau directeur général chez Old Navy pour relancer la marque

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Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de Gap ( GAP.N ) a progressé d'environ 14 % après que le distributeur de prêt-à-porter a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de directeur général d'Old Navy, une décision visant à redynamiser la marque dans un contexte économique difficile pour la consommation.

Old Navy, la plus grande marque de Gap, a peiné à s'imposer dans certaines catégories de vêtements pour femmes au cours des derniers trimestres, ce qui constitue un obstacle majeur au redressement de l'entreprise.

Depuis que le directeur général Richard Dickson a pris les rênes en 2023, Gap a remanié sa direction et sa stratégie marketing, redynamisant ainsi Gap et Banana Republic, mais Old Navy continue d’accuser un retard.

“Il est vrai que la clientèle familiale ciblée par Old Navy est sous pression, mais Old Navy ne lui a pas donné suffisamment de raisons d’acheter”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant que cette faiblesse met en évidence un problème plus large que Gap ne peut plus faire passer pour un “simple faux pas au niveau de la gamme”.

Certains détaillants font appel à de nouveaux dirigeants pour redynamiser leurs marques en difficulté. Kate Spade, l’

TPR.N de Tapestry, a nommé le mois dernier le célèbre créateur Jonathan Saunders au poste de directeur créatif exécutif.

“La nomination d’un nouveau dirigeant à la tête d’Old Navy souligne la volonté de la direction de stabiliser les performances de la plus grande enseigne du groupe”, ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note.

Gap a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations trimestrielles, grâce à une politique de prix plus ferme et aux ventes de la marque Gap .

Le groupe a toutefois revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant de 1% à 2% à 1% à 1,5%, en raison des incertitudes économiques.

Gap a dépassé les estimations de ventes à périmètre constant pour le deuxième trimestre avec une croissance de 10%, tandis qu’Old Navy a enregistré sa première baisse en 12 trimestres, en recul de 4%, après plusieurs trimestres de ventes atones.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de la société s’établissait à 8,33, contre 8,94 pour American Eagle Outfitters et 11,93 pour Urban Outfitters.

“Gap devrait pouvoir clôturer l’exercice fiscal sur une note positive en termes de ventes, mais il lui faut remettre en marche le moteur principal qu’est Old Navy pour continuer à progresser à un rythme convaincant”, a déclaré Neil Saunders.