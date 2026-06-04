Les actions de CrowdStrike chutent, le "moment Mythos" n'ayant pas réussi à enthousiasmer les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les analystes évoquent des prises de bénéfices après une hausse de 90 % depuis la publication des résultats de mars

* La demande pour les logiciels de cybersécurité basés sur l'IA reste forte

* Les actions de Netskope et Palo Alto Networks reculent également

(Mise à jour des cours, ajout de graphiques) par Akriti Shah et Jaspreet Singh

L'action de CrowdStrike CRWD.O a chuté de 7 % jeudi après que les prévisions trimestrielles de la société n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, même si la demande de logiciels de cybersécurité a été stimulée après l'annonce par Anthropic de son modèle d'IA Mythos.

Si les pertes persistent, la valorisation boursière de la société de cybersécurité, qui s'élève à près de 190 milliards de dollars, pourrait diminuer de 13 milliards de dollars.

Certains analystes ont attribué cette chute à des prises de bénéfices de la part des investisseurs, les actions de CrowdStrike ayant bondi d'environ 90 % depuis la publication du dernier rapport financier de la société en mars. À la clôture de mercredi, le titre avait progressé de près de 60 % cette année.

CrowdStrike, à l'instar de ses concurrents tels que Palo Alto Networks PANW.O , a bénéficié d'une forte demande pour ses logiciels de cybersécurité basés sur l'IA, les entreprises cherchant à sécuriser leurs systèmes contre les attaquants utilisant la technologie pour voler des données.

"Ce que le moment Mythos a prouvé, c'est que le monde, à commencer par les laboratoires d'IA de pointe eux-mêmes, a pris conscience que l'IA a besoin d'un écosystème de cybersécurité", a déclaré George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi.

Ses commentaires font écho à ceux de ses concurrents du secteur. Mais selon les analystes, les investisseurs espéraient une croissance encore plus forte, alors que M. Kurtz vantait "un déluge de demandes de la part de clients, de prospects et de partenaires" à la suite du lancement en avril du projet Glasswing d’Anthropic , visant à sécuriser des logiciels critiques à l’aide de Mythos.

"Après Mythos, la préparation face aux menaces a atteint son paroxysme, la question principale étant: "Mon organisation est-elle protégée?" ", a déclaré M. Kurtz. Le sentiment des investisseurs, autrefois assombri par la crainte que les outils d'IA ne perturbent la demande en outils de sécurité, a évolué vers la conviction que ces modèles constituent un catalyseur essentiel de la demande.

L'action Netskope NTSK.O a chuté de 16,3 %, tandis que celle de Palo Alto a reculé de 3,3 %.

Selon les données compilées par LSEG, les actions de CrowdStrike se négociaient à 137,74 fois leur bénéfice estimé pour les 12 prochains mois, contre 68,91 fois pour Palo Alto.

À la suite de ces résultats, au moins 22 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre et une seule l'a abaissé.

"Même si les attentes à court terme ont peut-être été un peu revues à la hausse après la récente remontée, nous continuons de voir une marge pour une nouvelle expansion des multiples", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.