Les actions de Best Buy augmentent ; le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devraient baisser d'une année sur l'autre

27 août - ** Les actions de Best Buy BBY.N ont augmenté de ~2% en séance avant les résultats financiers du T2 qui devraient être publiés avant l'ouverture du marché jeudi

** Les investisseurs s'attendent à ce que le distributeur en électronique publie un bénéfice par action ajusté de 1,21 $ contre 1,34 $ au T2 2024 sur un chiffre d'affaires de 9,24 milliards de dollars contre 9,29 milliards de dollars l'année précédente, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, son bénéfice par action a battu Wall Street 7 fois, tandis que le chiffre d'affaires a atteint ou battu Wall Street 4 fois

** BBY s'est échangé pour la dernière fois à 75,08 $ contre une PT médian de 75 $ selon LSEG, qui indique 28 notations d'analystes: 2 " achat solide ", 6 " achat ", 19 " conserver " et 1 " vendre " ** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé d'environ 13 %, contre un gain d'environ 3 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .