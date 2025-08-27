 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 765,00
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Best Buy augmentent ; le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devraient baisser d'une année sur l'autre
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 20:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Best Buy BBY.N ont augmenté de ~2% en séance avant les résultats financiers du T2 qui devraient être publiés avant l'ouverture du marché jeudi

** Les investisseurs s'attendent à ce que le distributeur en électronique publie un bénéfice par action ajusté de 1,21 $ contre 1,34 $ au T2 2024 sur un chiffre d'affaires de 9,24 milliards de dollars contre 9,29 milliards de dollars l'année précédente, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, son bénéfice par action a battu Wall Street 7 fois, tandis que le chiffre d'affaires a atteint ou battu Wall Street 4 fois

** BBY s'est échangé pour la dernière fois à 75,08 $ contre une PT médian de 75 $ selon LSEG, qui indique 28 notations d'analystes: 2 " achat solide ", 6 " achat ", 19 " conserver " et 1 " vendre " ** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé d'environ 13 %, contre un gain d'environ 3 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Valeurs associées

BEST BUY
75,450 USD NYSE +2,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank